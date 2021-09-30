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台灣富豪愈來愈多 有錢人做好資產傳承可以善用這招

聯合新聞網 / 小花平台保險+
隨著國人財富累積速度加快，愈來愈多高資產者更重視「資產傳承」這一塊，不論對於一般中產階級或是極端高薪族群而言，保險扮演的角色除了可以力抗長壽風險外，更重要的是，打造退休後穩定的退休金流。 示意圖／Ingimage
隨著國人財富累積速度加快，愈來愈多高資產者更重視「資產傳承」這一塊，不論對於一般中產階級或是極端高薪族群而言，保險扮演的角色除了可以力抗長壽風險外，更重要的是，打造退休後穩定的退休金流。 示意圖／Ingimage

你知道嗎，其實在台灣有錢人還真不少！根據瑞士信貸公布《2021年全球財富報告》指出，儘管近兩年來受到新冠肺炎疫情的衝擊，全球仍有多達逾500萬人新晉擠身百萬美元富豪行列，並進一步預估，近幾年亞洲國家的百萬美元富豪人數將會大幅增長，尤其台灣可望成為一個新亮點，預計增幅將明顯高於其他鄰近亞洲國家諸如：南韓、香港及新加坡等，甚至也領先全球平均增幅；這樣看來，已經可以預見未來台灣又要增加不少有錢人了！

敞開心胸面對資產傳承議題，以免錯過最佳時機！

據《2021年全球財富報告》顯示，台灣的百萬美元富豪人數再過4年左右、到了2025年時，預估將增加超過百萬餘人，與2020年相較增幅為69.3％，分別高於南韓的68.6％、新加坡的61.9％及香港的59.8％。

隨著國人財富累積速度加快，愈來愈多高資產者更重視「資產傳承」這一塊，不僅期望能保有家族資產的完整性，更進一步還能兼顧到家庭成員間的和諧關係。不過，這些也都僅限於「想想」而已，據統計指出，國內有高達8成的高資產者表示，短期內沒有進行財富傳承的規劃，已然陷入「知易行難」的尷尬境地！

對此，小花平台保險顧問指出，同樣是面對資產傳承相關議題，高資產者與一般人最大的差別，在於一般人最在意身故後能夠留給家人多少錢？而高資產者則是不斷地思考：如何將名下的資產做最好的安排並傳給下一代？「其實『保險』可說是所有資產傳承工具中，最能發揮截長補短之效、最為重要也必不可少，尤其可以依照個人意志和選擇，協助高資產者進行財務分配。」

小花平台保險顧問進一步強調，隨著少子化高齡化日益加劇，不論對於一般中產階級或是極端高薪族群而言，保險扮演的角色除了可以力抗長壽風險外，更重要的是，打造退休後穩定的退休金流，保障長達二、三十年的退休生活有穩定的收入來源、以支應未來的退休生活。

最後，小花平台保險顧問也提醒，有不少高資產者因為擔心讓子女知道自己的身價不凡或是過早進行資產分配規劃，反而會讓子女安於現狀不願努力「反正父母的錢遲早都是我的……」，反而讓自己錯過最佳規劃資產傳承的好時機，建議參酌各界例如保險從業人員或是會計師的專業意見，坦然面對資產傳承相關議題並及早規劃，「提早做好準備攏免驚！」

▌原文出處：

台灣有錢人愈來愈多…高資產者不妨善用保險做好資產傳承！

超級富豪 少子化 高齡化 退休 退休規劃

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