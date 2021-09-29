龍劭華糖尿病纏12年 保險公司「拒絕往來戶」之一如何規劃保險？

台灣資深藝人龍劭華日前驚傳昏倒猝逝、享壽68歲，此一突如其來的消息震驚各界，也讓人感到生命是如此脆弱，也如此無常……；就像最後與他通電話的台灣女演員苗可麗滿懷不捨與悲傷回憶說道：「我們不是才通完話，怎麼他們告訴我你走了……」確實，人生無常，任誰也不知道明天和意外哪一個先來，真的要好好活在當下、珍惜眼前所能擁有的一切！

據了解，龍劭華本身罹患糖尿病已超過10年，近幾年儘管有按時服藥卻少有定期回診監測血糖數值；專科醫師就此表示，65歲以上糖尿病患者併發心腦血管疾病的風險本來就遠高於常人，很容易引發急性心肌梗塞，如果血糖長期控制不佳，其罹患心肌梗塞機率比常人高逾3至5倍，不得不防！

說到底，與糖尿病最息息相關的主要死亡原因，不外乎就是心腦血管疾病，而近幾年國內也有不少名人因此紛紛殞落，諸如：「小鬼」黃鴻升因為主動脈剝離、羅霈穎因為急性心臟衰竭、吳朋奉因為急性腦中風……等，還有再更早之前的劉真因為嚴重主動脈狹窄及高以翔因為心源性猝死等。

有關糖尿病常見投保險種及患者核保狀況

龍劭華身受糖尿病舊疾纏身多年，很不幸地釀成無法挽回的遺憾……；說到有關糖尿病的保單規劃，一般來說，3高患者（高血糖、高血脂、高血壓）可說是保險公司的「拒絕往來戶」，其中又以糖尿病容易引起嚴重併發症，保險公司辦理投保也會更加謹慎；那麼，這樣說來，糖尿病患者還可以買保險嗎？

小花平台保險顧問對此說明，糖尿病患者當然還是可以買保險，只是投保條件也被限縮得很窄，取決於個人體況和投保產品不同，核保人員會根據各種資料進行綜合評估，並立下相應的承保條件，「在血糖控制良好、尚未有併發症出現之前，還是有機會被承保的。」

一般市面上常見投保險種像是癌症險或是年金險，由於與糖尿病沒有直接的關聯，通常可以正常承保；還有意外險絕大多數可以正常費率承保，但其上限會比一般健康體要低，不過如果有併發症狀例如：糖尿病合併高血壓症狀等，通常保險公司都會直接拒保。

此外，像是健康險的審核條件通常會較為嚴格，通常保險公司都會直接拒保，不過仍有例外的情況，針對不同保險公司、不同險種及不同體況還是可能有不同的核保結果，有機會加費但不除外承保或是加費且除外承保，甚至是予以拒保；至於壽險則可能是加費承保或是拒保，一般加費幅度較醫療險要小。

相信有不少糖尿病患者面對保險公司的加費承保或是拒保，都要失去信心了……；對此，小花平台保險顧問直指，其實大可不必灰心喪氣，目前市面上有不少保險公司推出專屬糖尿病保單，針對糖尿病前期和第2型糖尿病患者提供住院醫療保險金、住院手術醫療保險金、特定傷病保險金、意外身故保險金等保障，「如果保戶可以將體況維持在一定的水平，還能享有保費折抵。」

【小花平台溫馨提醒】

根據研究調查發現，第2型糖尿病患者其子女發病的風險，相較於一般人將提高有4倍之多。當真正的風險來臨時，你的戶頭裡已有足夠的預算用以支應醫療費和看護費？如果沒有，那麼你應該要好好擔心了！此時不妨好好思考一下，透過保險將風險轉嫁出去，為自己規劃完善的保險保障。