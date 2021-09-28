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教師飯碗不「鐵」了 退休生活如何以不變應萬變？

聯合新聞網 / 小花平台保險+
教師是以往人人稱羨的「鐵飯碗」，如今因為少子化擔憂招生不足而失業者也大有人在，小編提醒，唯有先做好準備才能冷靜以對、以不變應萬變。 圖／小花平台保險＋提供
教師是以往人人稱羨的「鐵飯碗」，如今因為少子化擔憂招生不足而失業者也大有人在，小編提醒，唯有先做好準備才能冷靜以對、以不變應萬變。 圖／小花平台保險＋提供

前陣子小編與三五好友聚會聊天，在東家長西家短的對話內容中，其中任職幼兒園老師的朋友聊起她在面對難纏「怪獸家長」的經歷，聽了不禁驚呼：「現在的老師真是不好當！」時移世易，教師是以往人人稱羨的「鐵飯碗」，如今因為少子化擔憂招生不足而失業者也大有人在，加上軍公教年金改革後，退休金缺口愈來愈大，另外還有校園意外事故頻傳……等；諸如上述種種，在在說明了今天當老師，真的不容易！

每年一到9月，全台灣各級學校都會舉辦一系列感謝師恩相關活動，最常聽到的一句話就是「教師節快樂！」只是，受制於現實狀況，其實有愈來愈多教師並不快樂。值此教師節前夕，小花平台建議，懂得善用商業保險轉移意外和疾病風險，在面對未知危機時做好萬全準備，預先為自己逐步建構完善的保障防護網，這樣才能真正的高枕無憂！

擔憂退休金不夠用，教師紛紛掀延退潮……

說到現代教師的難題，相較於以往教師還是「鐵飯碗」的時代，儘管收入並不是整個行業最突出，每每論及「鐵飯碗」幸福感排名，一定位列前3，可說是令人稱羨的職業！ 

不過，隨著立法院3讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，由於不少人退休金縮水，造成軍公教普遍延退的現象，退休人數隨之減少；其中，年資較久或是符合退休條件的軍公教人員，會考慮自己所存的「老本」是否足夠應付理想中的退休生活？除非退休後另開創事業的第二春，否則不少軍公教人員因為擔心退休金縮水紛紛延退，寧願選擇留在現有的崗位。 

老的不敢退、年輕的進不來，儼然已為今天國內教育界一個最沉重的負擔！另一方面，就像前面小編在幼兒園任職的朋友所描述的，現在的老師很不好當、愈來愈吃力不討好，除了要擔憂是否有存到足夠的退休金外，還得應付家長的各種要求，甚至時不時擔心自己會不會被家長「投訴」？這樣看來，恐怕有很多教師是很難快樂得起來。

善用保險規劃，退休不煩惱！

身處在這樣不太容易的職場環境中，小編提醒，唯有先做好準備才能冷靜以對、以不變應萬變，不妨善用保險規劃讓資產快速增值，為自己增加另一筆退休金，就算日後政府政策變變變也不用怕！ 

在人生不同階段，保險理財課題大不同，不只是教師，每一個職業也一樣。 

在年紀尚輕時，由於初入職場、經濟條件較不充裕，建議優先將壽險、意外險及醫療險等基本保障買齊，主要考量到如果不幸因為生病或是意外事故而身故，可以留有一筆保險金給家人使用，作為生活費或是其他用途；等到手頭預算比較寬鬆後，此時則可以依據個人需求選擇儲蓄險或是投資型保險開始存錢。 

等到進入人生中場、正值人生顛峰的中壯年時期，此時許多人承受著巨大的壓力，特別是所謂的「三明治世代」，上有父母、下有子女，肩負著家庭經濟的重大責任，此時建議盡早補足長照保障，以免萬一有突發狀況、家人頓失依靠；同時，可以開始著手個人退休規劃，不妨考慮高槓桿壽險保障像是利變型增額壽險，專款專用並定期檢視，以穩紮穩打逐步累積財富。 

最後來到即將進入退休的老年階段，此時除了不建議太過激進冒險投資外，同時考量到年紀愈大、體況也漸漸變差，如果有閒置或是多餘資金，可以考慮投入穩健獲利的利變型增額壽險或是利變型年金險，透過適合的投資理財工具，在時間複利的效果下，為自己逐步累積退休金。

▌原文出處：

《專題報導》飯碗不「鐵」了…教師節，教師不快樂？

教師節 退休 退休金 保險

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