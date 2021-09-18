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「40歲存款1千萬能退休？」他不買房、想靠領股息過活 網給答案了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名33歲男網友希望能在40歲左右存到1千萬後退休，未來依靠領股息過活。示意圖／Ingimage
一名33歲男網友希望能在40歲左右存到1千萬後退休，未來依靠領股息過活。示意圖／Ingimage

出社會一段時間後，不只是為了如今的生活努力，也總是要開始為「退休人生」做規劃，一名網友就透過Dcard發問「請問40歲存款1000萬能退休嗎？」他自曝目前33歲了，住在家裡、不婚，開銷也不大，算一算每月的薪資加存股，年收有80萬元、一年固定存50至60萬元，他目前也已有約500萬的積蓄了。

他坦言，「希望能在40歲左右存到1000萬，之後計畫領股息退休」，但如果要買房，可能就要多工作幾年或靠其他投資來增加收入，他也好奇「在有保險的情況下，40歲存款1000萬，靠領股息生活，你們覺得可以退休嗎？」

有部分網友就認為「可以，我目前也是一樣的規劃，以殖利率5%計算就好，每年有50萬可以領，對一個單身族來說夠多了」、「要買房多工作幾年，確定不買直接退休絕對可以」，也有網友建議「可以，但是要積極投資60歲拼到3000萬看看」、「既然都這樣規劃，可以先看南部／偏僻區域的小房或小套房約200到300萬的」。

但另一派網友則直言「恐怕行不通」，「1000萬我會覺得有點緊繃，如果突然發生需要用大筆金額的話會很被動，感覺1500到2000萬會比較保險」、「我是規劃5年內，6500萬才退休，1000萬就退...心臟很大顆喔」、「1000萬太緊了，每年被動收入50萬，可能只夠生活開銷，若是發生狀況需要用錢就會動到本金，且如果每隔幾年要換車也是一筆開銷」。

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