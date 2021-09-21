勞工朋友們必看！住院治療5天、出院後在家療養3天 可申請多少傷病給付？

傷病給付給付標準

傷病給付與住院期間是否有手術或以何種身分就醫無關，也與醫療收據金額多寡無關，而需有實際治療，未經治療或不能提具申請期間之診斷書，或診斷書註明休養期間而無治療均不在給付範圍之內。

一、普通事故（勞保條例第35條）

1.期間：自住院不能工作之第4日起發給，最多以6個月為限。

傷病事故前勞保投保年資合計已滿1年者，增加給付6個月，連同前6個月，共為1年，住院未滿4日以上亦不得請領，但同一傷病多次住院者可以合併住院期間計算，門診及在家休養期間不在給付範圍之內。

2.金額：普通傷害及普通疾病補助費，均依被保險人遭受事故之當月起前6個月平均月投保薪資之50%計算。

★案例──普通事故傷病給付 甲男因B型肝炎於109年5月1日住院治療共5天，出院後在家療養3天才恢復上班。其平均月投保薪資為42,000元，則可申請多少傷病給付？ 首先應判斷此為普通事故或是職業災害，B型肝炎僅為普通事故，甲男向投保單位申請病假，投保單位依勞工請假規則第4條規定工資折半發給，甲男未領取原有薪資，住院日數不包括在家療養期間。 傷病給付＝（住院日數－前3天）×平均日投保薪資×50% ＝（5－3）×42,000元÷30×50%＝ 1,400元

（本文出自《勞保實務教戰100%》，未經同意禁止轉載。)

二、職業災害（勞保條例第36條）

1.期間：自不能工作之第4日起發給。如經過1年尚未痊癒者，仍得繼續申請，但以1年為限，前後合計最多發給2年（2年係指第1年及第2年各申請達365日）。治療期間包含住院及門診、復健期間均得請領，惟未經治療期間不在給付範圍之內。

2.金額：職業傷害及職業病補償費，均依被保險人遭受傷害或罹患職業病事故之當月起前6個月平均月投保薪資70%計算，第2年依平均月投保薪資50%發給。

★案例──職業災害傷病給付 109年3月1日，乙男因上班途中發生嚴重車禍住院治療15天，出院後在家療養無法上班；109年5月1日再次住院開刀5天，直到109年6月1日才恢復正常上班，此段期間乙男均有門診及復健。其平均月投保薪資為42,000元，則可申請多少傷病給付？ 首先應判斷此為普通事故或是職業災害。因上班途中發生嚴重車禍，為職業災害，且無傷病審查準則第18條除外事項。 從109年3月1日起至109年5月31日共計92日 傷病給付＝（不能工作之日數－前3天）×平均日投保薪資×70% ＝ （92－3）×42,000元÷30×70%＝87,220元

請領手續及表格

一、傷病給付係按日計算，以每滿15日為1期，於期末之翌日請領。須長期治療者，可分次請領，亦得於傷病痊癒恢復工作後一次請領，但不得超過請求權5年的期限（勞保施行細則第58條）。

二、填寫說明：

1.被保險人基本資料。 2.選擇傷病類別：□ 職業傷害 □ 職業病 □ 普通傷害 □ 普通疾病 3.傷病發生日期： 普通疾病，傷病發生日期為住院之第1日。 職業傷害及普通傷害，傷病發生日期為受傷發生日。 職業病，傷病發生日期為疾病確診日。 4.因傷病全日不能工作期間及日數（已恢復⼯作就不得申請 ）。 5.薪資取得與否： 被保險人因傷病全日不能工作期間取得薪資（或報酬）之情形： a.未取得任何薪資或報酬（得依規定請領傷病給付），即表示免收被保險人之勞保費。 b.取得部分薪資或報酬（得依規定請領傷病給付） c.已取得原有薪資或報酬（不得請領傷病給付，惟如請假為下列假別仍得請領傷病給付【特休假、排休、彈性假、輪休假或加班補休】。） ※特別休假：勞委會93年2月3日勞保二字第0920070929號函。 彈性假、輪休假或排休：應屬損失原有薪資性質，得依規定請領傷病給付。 加班補休：勞委會96年10月9日勞保二字第0960140390號函。 6.已依勞動基準法第59條取得職災補償（得依規定請領傷病給付）：勞工雖已受領雇主依勞動基準法按其原領工資數額所給予之補償，惟所稱「按其原領工資數額」係指補償費用之標準，與工資不同，故非屬勞保條例第34條之「原有薪資」，仍得依相關規定請領職災傷病給付。 7.職業傷害或職業病：傷害類型、實際工作內容、時間、地點、受傷原因及經過、是否為化學物質所致傷害、公出之原因與地點。 8.勾選給付方式及檢附存簿封面影本。

三、傷病診斷書（亦可用一般診斷書代替，職業傷病者另需載明門診治療期間及次數）（勞保施行細則第57條）。

四、因上、下班或公出途中發生事故，另填具勞工保險被保險人上下班（公出）途中發生事故而致傷害證明書。

五、相關證明文件（如雇主及目擊者證明、出勤及請假紀錄、領薪紀錄或警察機關處理紀錄等）。

六、職業工會及漁會被保險人發生事故，須檢送雇主及目擊者證明書。

（本文出自《勞保實務教戰100%》，作者為鄭正一）