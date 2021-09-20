勞工保險投保薪資分級表已經修正了你知道嗎？一張表搞懂「高薪低報」到底是誰吃虧？

投保薪資

投保薪資是計算保險費與支付保險給付的基準。

當投保薪資高，保費繳得多，相對保險給付也多；反之，投保薪資低，保費繳得少，相對保險給付也少。因此投保薪資以少報多，勞保局將追繳溢領給付金額；投保薪資以多報少，影響勞工之權益將由投保單位賠償，更要面對勞保局依自事實發生之日起按照短報或多報之保險費金額，處以4倍罰鍰。

定義

投保薪資採取申報原則，是由投保單位按被保險人之月薪資總額，依照「勞工保險投保薪資分級表」的規定向勞保局申報投保之薪資（勞保條例第14條第1項前段）。

月薪資總額係以勞動基準法第2條第3款規定之工資為準（即勞工因工作而獲得之報酬，包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件、以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之），其每月收入不固定者，以最近3個月收入之平均為準；實物給與按政府公布之價格折為現金計算（勞保施行細則第27條第1項）。

月薪資總額非僅以底薪或所謂固定薪資為申報基準，如加班費、伙食津貼、全勤獎金、交通津貼、績效獎金、生產獎金、工作獎金……等，凡屬勞工因工作而獲得的報酬，均須併入月薪資總額計算。

被保險人薪資以件計算者，其月投保薪資，以由投保單位比照同一工作等級勞工之月薪資總額，按分級表之規定申報者為準（勞保條例第14條第1項前段）。投保單位申報新進員工加保，其月薪資總額尚未確定者，以該投保單位同一工作等級員工之月薪資總額，依投保薪資分級表之規定申報（勞保施行細則第27條第2項）。

（本文出自《勞保實務教戰100%》，未經同意禁止轉載。)

勞工保險投保薪資分級表

現行基本工資自109年1月1日調整為每月23,800元，每小時基本工資由150元調整至158元。「勞工保險投保薪資分級表」（如表2-5-1）投保薪資第1級為23,800元，最高為第16級45,800元。

職業訓練機構受訓者之薪資報酬未達基本工資者，其月投保薪資分13,500元、15,840元、16,500元、17,280元、17,880、19,047元、20,008元、21,009元、22,000元及23,100元共10級，其薪資總額超過23,100元而未達基本工資者，應依投保薪資分級表第1級23,800元申報。

部分工時勞工保險被保險人之薪資報酬未達基本工資者，其月投保薪資下限為11,100元及12,540元，其薪資總額超過12,540元者，依規定覈實申報。

依身心障礙者權益保障法規定之庇護性就業身心障礙者被保險人之薪資報酬未達基本工資者，其月投保薪資分6,000元、7,500元、8,700元、9,900元、11,100元、12,540元，其薪資總額超過12,540元者，依規定覈實申報。

投保於職業工會的無一定雇主或自營作業者之勞工，其投保薪資依23,800元起申報（勞保條例第14條第1項後段）。

外僱船員如屬船長公會會員，目前一律按最高1級45,800元申報，如屬海員總工會會員，則依實際月薪資所得申報（勞保條例第14條第1項後段）。

漁民之投保薪資則應依實際漁貨交易所得，按勞工保險投保薪資分級表之規定覈實申報。

申報作業

一、時間

基於投保薪資覈實申報原則，如被保險人之薪資確有變動時，投保單位應覈實申報調整投保薪資。若被保險人之薪資在當年2月至7月調整時，投保單位應於當年8月底前填具投保薪資調整表通知勞保局；如在當年8月至次年1月調整時，應於次年2月底前填具投保薪資調整表通知勞保局。其調整均自通知之次月1日生效（勞保條例第14條第2項）。

※被保險人薪資如有變動，亦可隨時申報調整，並非投保薪資之調整僅能在每年2月及8月申報。

二、調整

投保單位申報被保險人投保薪資不實者，由勞保局按照同一行業相當等級之投保薪資額逕行調整，其投保薪資自次月1日調整並通知投保單位，調整後之投保薪資與實際薪資不符時，應以實際薪資為準（勞保條例第14條之1）。若投保單位或被保險人對逕行調高投保薪資有異議，可將薪資帳冊及有關資料送勞保局查證屬實後予以更正。

（本文出自《勞保實務教戰100%》，作者為鄭正一）