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股票買後不理！理財達人看準「進場點」半年賺了200萬

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

近日台股交易量大減、權值股疲軟，加上主力動向不明確，不少短線投資人相當苦惱，但善於長線的理財達人「不敗教主-陳重銘」更新今年前7月持股獲利，投入本金1665萬，除權息後總價值變成1784萬，已賺到222萬元，平均報酬率13.3％，也解答常被網友詢問的「如何挑選標的進場時間點」，他說「做研究是很重要的一件事，我不會到處去問明牌」。

陳重銘曾在公立高職機械科任教，現為理財講師、全職投資人，近來除權息尾聲，他結算自訂的「5000萬存股計畫」平均報酬率為13.3％，今年前7月投入本金1665萬，除權息之後總價值變成1784萬，總共賺到222萬元。其中持股最多為台泥、ETF中國高股息各150張，全以高殖利率且穩定為主。

「我的投資以穩健為主，效法股神巴菲特平均年報酬率20%。而且這個帳戶是以領息捐款為主，賺價差不是我的主要考量，我只是努力買便宜一點來提高殖利率，當然就有機會賺到價差」。他為了實現「買後不理，領息捐款」理財方式，沒辦理網路交易，所以無法每天看賺賠金額，但缺點則是必須翻存摺來計算成本、股利、獲利。

網友問「要如何挑選進場的時間點？」，陳重銘表示，主要是靠經驗，自己長期研究這些公司，就能大概抓出股價區間，「做研究是很重要的一件事，我不會到處去問明牌」。他在年初編寫金融股專刊時，利用股票APP中的法人預估「今年、明年EPS」，再參考本益比、殖利率法，來評估買進的時間點，也節省下很多研究時間。

不過，經常有網友質疑他從未公布對帳單證明獲利，陳重銘則是回應自己並非投顧，不會向外公開預告時間點帶進帶出，「提醒一下買賣請自行判斷，我只是分享自己的投資」。

台股 存股

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