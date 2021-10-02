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你也買了疫苗險？ 四重點秒懂保險碎片化

聯合新聞網 / 好險有小琪
保險局公布最新統計，疫苗險成長快速，9月以來平均每天賣逾萬件。 本報系資料照
保險局公布最新統計，疫苗險成長快速，9月以來平均每天賣逾萬件。 本報系資料照

還記得今年初臺灣產物公司推出的防疫保單，引起民眾排隊買保單、瘋狂搶購的景象嗎？這不是奇景，而是「碎片化保險」的趨勢。

一、碎片化保險

相較於過去全時段、全方位保障的險種，碎片化保險的特色是「時間切割」及「情境限定」，通常保費少、保期短且符合特定需求。

例如碎片化車險就是把整年車體險切割成最小單位一天來投保，把保險時間鎖定在人們特別需要保障的時段；或是針對特定情境如高爾夫球員保險，被保險人球具遺失、斷裂或導致第三人受傷時可申請理賠。

二、會網購就會買

碎片化保險多半可透過網路投保，例如許多保險公司都可以透過網路投保疫苗險，透過線上刷卡、傳送電子保單達到零接觸投保。

三、翻轉保險業的商業思維

過去傳統的商業思維是20／80法則，聚焦最暢銷的20%商品或是20% VIP客戶。而碎片化保險因為保費便宜，貼近民眾短期需求，反而以量取勝成為龐大市場。

四、民眾心聲：買還是不買？

與朋友討論時，有的朋友問「我的保險已經夠多了，還需要買疫苗險嗎？」也有人主張「那我就都買這種碎片化保單就好，應該不需要花大錢買全險了吧？」

舉疫苗險為例，疫苗險保障多為一兩千元的住院日額、五千到上萬的隔離保險金或三五十萬的喪葬費用補償金，不一定足以補償實際醫療花費或身體健康的損失，因此仍需要基本全險保障作為基底。

但若預算有限、沒有足夠保障或是險種選擇有限的高齡者，則可以考慮花便宜的費用在短期內加強保障。因為許多疫苗險80歲前都可以投保，且不看體況。

已有完整全險的人則不一定需要購買，但若是單純想再購買疫苗險往上疊加保障也可行。但仍要多注意保障內容、保險期間設定與除外不保的細節，做個聰明消費者。

《免責聲明》本專欄撰寫的資訊與觀點是個人對市場的觀察與見解，並未勸誘或建議購買任何商品。另外，本專欄版權所有，轉載請註明出處。

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