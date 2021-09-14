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存股千萬還是買房？過來人力推這理財法「不會讓人崩潰」

聯合新聞網 / 綜合報導
投資方式百百種，網友猶豫該買房收租還是投入股票。 報系資料照片
投資方式百百種，網友猶豫該買房收租還是投入股票。 報系資料照片

不少人會藉由投資理財作為薪水外的被動收入，不過投資方式百百種，又該如何選擇呢？一名網友在臉書「存錢公社」發問，想在「存股1000至1500萬、年領百萬股息」和「買房出租穩收房租」中二擇一，多數人看了建議選前者、或者同時進行，理由是「房客會讓人崩潰」。

網友猶豫該買房出租，還是要將資金拿去存股，只要花個1000至1500萬，每年約能領100萬的股息。對此一派人力推先存股，認為可以先投資如月配息基金的標的，或者再利用這筆資金累積更多本金後，再投入房市也不遲，也可以更彈性。另一派人則認為「房價越來越高」，主張買房出租後，再用每個月的房租收入來做投資，也算幫自己留個底。

多數認為買房出租不恰當的人指出，主要問題還是出在房客上，指出房客的品質參差不齊，小則讓環境髒亂、大則直接讓你的房子變凶宅，表示在當包租公收租的同時，也別忘了考量房子的折舊及稅金。不過有人現身說法，認為若買到有增值空間的房子也是個好選擇，自己三年前購入幾間房子，目前房價已經漲了50%。

另有人分析還是要看自己的需求，指出考量變現速度的話還是股票比較方便，但若考量保值效益的話則是不動產勝出，認為與其二擇一，不如分散風險，將一部分的錢用來投資、錢滾錢，另一部分則做為買房資金。

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