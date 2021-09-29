「想要獲利就要順勢而為」學著用5歲小孩眼光看投資市場

只要有在市場中操作過的人，應該都曾有過「正確」先生所經歷的情況。在接下來的幾章，我們將會學到幾件重要的事，都是這個「童話故事」中，所突顯的重點。

第一件事就是上面這個問題的答案。如果我們問一百位投資人這個問題：「想要從市場中獲利，投資人就必須＿＿＿＿。」我們會得到很多答案。我敢打賭，絕對不會有任何人能說出正確答案。正確答案已經在剛才的童話故事裡，說得很清楚了。

第一章的第一段中，引述吉姆．史洛門的話時，就已經提過這個問題了。以下再次引述他的話：

「亞當理論研究的是一個問題：投資獲利背後的基本原則是什麼？」

換句話說，亞當理論研究的，是這句話的空白處該填入什麼：想要從市場中獲利，投資人就必須＿＿＿＿。

在市場上操作獲利的投資人，是否刻意或在無意中遵循某個共同的通則？

思考一下，然後看看你能不能判斷「正確」先生到底做了什麼事，才能在「市場」這個遊戲中獲利。

請記住，當你讀完本書時，你會認為自己早就已經知道其中的奧妙。但是我要向你提出挑戰，先不要往下看，我讓你猜三次，而答案就只有四個字。

如果你的答案是「順勢而為」，那你就比很多人還要厲害！

那麼，「正確」先生做錯了什麼事，讓他在市場上賠錢呢？其實他做錯了幾件事，其中之一就是「逆勢操作」。他和市場作對，市場是他的對手，而且拿走了他的錢。

那他後來又做對了什麼呢？他不再抵抗市場的方向了。他不再逆流而上，而是轉向順著水流前進。

吉姆．史洛門訴說下面這個真實的故事。

「我認識最厲害的專業投資人，我們姑且叫他羅伯吧。羅伯每週都會從市場中賺到很多錢。我年輕時在芝加哥擔任交易員，有幸坐在他身旁交易了一段時間。我們是「樓上」的交易員（編按：係指從事大宗交易的代理商），在芝加哥期貨交易所隔壁大樓的辦公室裡操作。在我到職一週後，有一天早上我進辦公室時，羅伯已經到了，而且只有他一個人。我們當時在操作標普500指數（S&P 500），我趁機問他對當天市場走勢的看法，他的回答令我大吃一驚。」

「我不知道，」羅伯說。

「你是不想告訴我吧。」我回答。

「不是。」羅伯說，「我是說真的，我真的不知道市場今天的走勢會如何。」

現在回想起來，當時我可能是面無表情的看著他，因為我無法理解他說的話。

最後，我終於開口說：「羅伯，你絕對是這裡最厲害的交易員之一，你會不知道今天市場的走勢嗎？」

「我是說真的。」

「好吧⋯⋯好吧。你操作的根據是什麼？」

「我說了你也不會相信，」羅伯說，「你真的不會相信。」

「也許吧，但還是說來聽聽吧。」

羅伯看著我。「好吧，」他說：「那我就說了。如果市場上漲，我就會買一些。如果繼續往上漲，我會再買一些。再往上，我就再買。如果下跌了，我會賣出一些。如果再跌，我會再賣。如果繼續跌，我就繼續賣。」

聽起來很傻？很離譜？太簡單嗎？當時我不懂（因為我不怎麼聰明），但是那天早上羅伯告訴我的事，是成功的操作者都深刻了解的事。而且，我後來在所有其他厲害的投資人身上都能看到，那就是：

他們絕對不會讓任何有關市場的意見，影響他們的操作。

「想要在市場上賺錢，就必須順勢而為。」

順勢而為，某種程度上表示放棄。意思是放棄我們非常重視的，關於市場的意見、判斷和結論。這麼做之所以困難的原因是，很多時候我們花了好幾天、好幾年的時間，耐心的學習關於市場的資訊，累積一個又一個看似優勢的東西。

換句話說，我們對自以為了解的東西投入了太多心力，而且很難放棄這些東西，因為結合兩者看起來很誘人。「為什麼不要？」我們會這麼問自己。「為什麼不同時利用兩者，也就是結合亞當理論和我們所具備的工具？」

因為這樣做是沒有用的。我們必須以完全超然的態度進入市場，否則就是完全不超然。這麼說吧，亞當理論就像個嫉妒心極強的情婦。

亞當理論要求，我們必須在一無所知的情況下進場。

只要我們進入市場前，自以為懂一點東西，就會種下失敗的種子。也不是說我們一定會虧錢，而是說，幾乎任何好的操作系統或方法，都可以獲利一段時間。但是遲早（而且通常會早不會遲），我們的固執會影響到自己的操作。 《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》。圖／樂金文化提供

為什麼？因為市場會持續變動。唯有完全不知道情況的人進場，才能完全靈活的因應變化。否則我們會想辦法，找理由抱著手上的部位不放，並且心想：「但是，應該這樣走才對」。

錯了！只有一件事重要：現在大盤的走勢是什麼？也就是當下的走勢。換句話說：

如果想要從市場中獲利，我們就必須用五歲小孩的眼光來看待市場。

因為，如果讓一個五歲小孩看盤（小孩太聰明了，他們才不會去看盤，他們寧可出去玩），他們不會帶著沉重的包袱來看，他們會以完全清新的觀點來看。

「想要從市場中獲利，投資人就必須順勢而為。」

(本文摘錄自《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)