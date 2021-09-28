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下單前要注意！亞當理論教你投資10大原則

樂金文化 / 文／威爾斯．威爾德
作者指出，亞當理論是你的操作路線圖。它會告訴你該往哪裡走，以及如何抵達目標。圖片來源/ingimage
作者指出，亞當理論是你的操作路線圖。它會告訴你該往哪裡走，以及如何抵達目標。圖片來源/ingimage

在我們看更多如何使用亞當理論操作的範例前，我想再暫停一下，先摘要本書到目前為止已經談到過的內容─操作時該做哪些對的事。

亞當理論是你的操作路線圖。它會告訴你該往哪裡走，以及如何抵達目標。它會告訴你該把停損點設在哪裡，以及接下來會如何。它會給你信心，讓你按照計畫進行。

接下來的內容，不是亞當理論的摘要，而是要說明在實際操作亞當理論時，一定要做哪些對的事。

吉姆列出了十項原則，涵蓋了我們到目前為止，所談過的在操作時，應該要做的事。我一再強調操作時，理解並遵守這些規則的重要性。

將規則如下排版，是為了方便你列印在同一頁。我建議讀者將此頁影印，並放在便於看見的地方，例如：電話旁，這樣下單時就可以看到（編按：亞當理論的寫作年代，電腦下單尚未普及，建議讀者可放置在電腦旁，或設置於手機首頁）。每次下單時，絕對不要違反任何一條原則。

十大原則

1.賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。

2.買進或加碼操作時，絕不能不設判斷錯誤時的停損點。

3.絕不要取消或移動出場點，除非是往你操作的方向移動。

4.絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場，保留資金，改日再戰。

5.一次操作或一天之內絕不虧損超過 10％。

6.別試著猜頭摸底，讓頭部和底部自己出現。亞當理論永遠猜不準頭部和底部，試著猜頭摸底的投資人也猜不到。但是，當頭部或底部出現時，亞當理論只會錯一次。

7.別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢，不要和它作對，除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了（不是即將或是應該，而是已經轉向）。

《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》。圖／樂金文化提供
《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》。圖／樂金文化提供

8.保持靈活度。請記住，你可能會錯，亞當理論也可能會錯，世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住，亞當理論所討論的，是可能性高的事，不是絕對確定的事。

9.虧損時，請出場。如果你一直虧損，請認賠出場，暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。

10.請問問自己，是不是真的想在市場上賺錢，然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢，或者只是想玩刺激的東西。請「了解自己」。

(本文摘錄自《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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