何時上車何時下車？專家叮嚀「回檔不加碼」

記住：回檔不加碼

有時候，我們會進入趨勢強勁的市場，回檔的力道不足以讓我們下車，這樣我們就能一路輕鬆的坐到頂端，等它轉向了，我們才下車。然而，即使是非常好的趨勢，也常會被強勁的回檔中斷，導致我們跳車。這時該怎麼辦？

這就是亞當理論美妙之處，因為它非常簡單。只要繼續更新你的市場每日雙重反射圖，讓市場告訴你何時或該不該回到市場裡就好。如果預測顯示市場趨勢很可能延續，那就再上車就好。

絕對不要擔心太早下車，或是太快上車。

那麼加碼又如何？

加碼的時候，應該像一開始買進時的想法一樣。你怎麼知道是否該加碼？只要看看你的雙重反射圖，然後根據市場告訴你的資訊，問自己一個問題：「我想要加碼嗎？」

真正想要加碼的時候，就是偶爾的大波段。沒錯！那我們要怎麼知道哪個波段是偶爾出現的大波段？就和我們知道大盤正在上漲的方式一樣：因為它正在上漲。我們知道這是一個大波段，因為現在正在發生。當投資人發現大波段時，他們會尋找壓力線然後放空。亞當理論指出，當我們發現大波段時，應該加碼才能從中獲利。

很顯然，每一個新的部位，都要另外設定一個出場點。

如果在我們考慮加碼部位時，發現趨勢修正（回檔），我們可以選擇做對的決定，或是做錯的決定。錯誤的決定就是在市場修正時，也就是低於趨勢的高點時，買進或加碼部位（假設是多頭部位）。正確的決定就是，當市場告訴我們趨勢恢復時，也就是大盤繼續往上漲，而且第二反射圖顯示我們該加碼時，就可以加碼原有的部位。

回檔時理想的加碼時機，就是在大盤走勢強勁時，有一到三天的修正期。

一定要記住一件事：加碼的時候，絕對不可以加碼超過原先買進的部位。舉例來說，如果你原本買進三口，就絕對不要加碼超過三口。其實，謹慎的投資人會加碼兩口，或是比原本買進的部位更少。

如果你原本是放空，當然就要採取和上述相反的操作，來加碼賣出的部位。

關於加碼部位，吉姆有話要說：

「適合進入的市場，就是正在朝向我們想要的方向移動的市場。但是，我們應該把所有雞蛋放在同一個籃子裡嗎？不行。同樣的，我們想順勢而為，跟著大盤的趨勢走。我們應該將部分的部位放在市場上，等待市場證明我們的看法正確。然後加碼，再等待市場證明我們的看法正確，然後再加碼第三口，依此類推（精確的說，等待市場證明我們和市場同步）。」

如此一來，我們一直都是和市場同方向，而且唯有當我們已經開始賺錢了，才要加碼部位。換句話說，只有在（進一步）減弱時，才會賣出（更多），以及在（進一步）走強時，才會買進（更多）。

如果市場持續下跌，是否到了某個時間點，我們就應該停止放空？為什麼要這樣？最近的跌勢和一開始的跌勢一樣都是下跌，那我們憑什麼說，大盤不會再跌了呢？

當然，當我們增持部位時，也要增加停損指令。

那我們要先等大盤回檔，再建立部位或增持嗎？

不，等待大盤拉回，只會讓自己在趨勢之外等待。通常當我們等待市場拉回時，我們就已經錯過列車了。趨勢最強的市場（也就是我們想進入的市場），拉回的幅度都是最小的。

對於等待大盤拉回，我先前提過，用電腦徹底研究交易方法的那位投資人是這麼說的：「我不想等市場修正，這是所有人最喜歡的方法─買進修正的強勢股。從統計數字來看，我看不出有什麼理由要這麼做。

當黃豆期貨的價格正從8美元漲到9美元，如果要我選擇在9 美元時買進，還是等到價格修正回到8.8美元，那我會選擇在9美元時買進。因為，價格可能永遠不會修正到8.8美元。統計結果會顯示，買進所賺的錢，比等待它回檔修正所賺的錢，還要多。」

如果我們仔細想想，修正時買進，就相當於在價格強勢時低接。但我們想要的，是在價格進一步上漲前買進（以及在價格下跌前賣出）。我們想要正在上漲時買進，正在下跌時賣出，一直都是這樣。

這種事情我看過太多次了：市場開始強勢上漲，某甲和某乙會開始買進。如果走勢續揚，他們就會加碼。繼續上漲，他們還會再加碼。真的沒有那麼複雜。

而且他們會願意實驗。如果市場似乎正在上漲，但他們不確定，他們會買一點來試水溫。如果證明他們的看法是對的，他們就會再買進，以此類推。如果證明他們錯了，他們就會認賠出場。沒什麼大不了的。

但是大部分的投資人都是怎麼做的？相信我，大部分的人都會尋找反轉點。我們的想法是，市場已經「漲太高」，現在已經來不及上車了，所以我們就一直苦等市場趨勢反轉。

或者，我們會等待市場拉回以便上車（現在太貴了，漲太高了，我得等便宜一點）。但是通常市場會一直漲，等到市場終於回檔了，我們要準備上車了，某甲和某乙卻會賣出手中的部位。

等他們賣出後，如果市場又開始上漲，他們又會買回來。有時候有些人會說：「為什麼要在這時買，價格已經這麼高了？」這時候，某甲會說：「價格正在上漲，不是嗎？」

《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》。圖／樂金文化提供

你知道嗎，我真的不了解他為什麼這麼說。對我和其他人來說，某甲和某乙的操作方式真的非常冒險。我們會在價格「便宜」的時候買進，或是在價格「太貴」時賣出。

我們以為他們有什麼祕訣，我的腦袋太遲鈍了，我就是看不懂他們的理由，而我之所以看不懂，是因為這太簡單了。他們的操作方式非常公開，完全沒有什麼神祕之處，但他們的交易就好像在變魔術，令人無法理解，非常神祕。

(本文摘錄自《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)