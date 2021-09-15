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【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

有無填寫保單受益人差很大？小心遺產稅找上門

聯合新聞網 / 小花平台保險+
小花平台保險顧問建議，依照繼承順序將配偶、家人指定為保單受益人，也就是填寫多位受益人並註記為「法定繼承人」，這樣國稅局才會視為該筆保單給付受益人為法定繼承人，並免課遺產稅。  圖／小花平台保險＋提供
小花平台保險顧問建議，依照繼承順序將配偶、家人指定為保單受益人，也就是填寫多位受益人並註記為「法定繼承人」，這樣國稅局才會視為該筆保單給付受益人為法定繼承人，並免課遺產稅。  圖／小花平台保險＋提供

台灣人愛買保單的程度眾所周知，人壽保險滲透率更高居世界第一；然而，投保眉角多，如果沒有掌握好這些眉角，即便買了再多的保險，可能都是白搭！就像你還記得之前買保險時，是否有填寫要保人、被保人及受益人等相關資訊？或是壓根已經忘了是否有指定受益人，甚至有填寫受益人卻不記得寫了誰當受益人……。

沒有指定保單受益人恐被扣遺產稅

根據財政部說明，個人投保人壽或是年金保單，如果想要節稅，除了要保人與被保人皆為「自己」且未涉及重病或是舉債投保等原則外，並在受益人欄位填寫「法定繼承人」，這樣才能避免落入遺產稅的範圍。 

小花平台保險顧問指出，受益人填寫並非義務，即便不填寫也不會怎麼樣；只是，在「沒有指定」受益人的情況下，理賠金會被算入去世那位被保險人的遺產裡，還會被扣一筆遺產稅，再由法定繼承人繼承。 

另一方面，與其相反的情況是，在「有指定」受益人的情況下，理賠金不用課遺產稅， 且受益人拿到的理賠金在新台幣3,330萬元以下者，也不需計入受益人當年度的基本所得額。 

以下舉個實際案例說明： 

小安與丈夫大朋兩人結婚多年但膝下無子，平日雖偶有爭吵，大致上兩人感情還算是相當不錯。然而，令人遺憾的是，大朋在一次意外事故中死亡，而他在身前買了1張保額100萬元的人壽保單，由於在投保當時，小安與大朋兩人正因為一些生活瑣事不停地吵架，也因此就沒有填寫「身故保險金受益人」，一場保險金繼承的爭議就這麼展開了……。 

等到辦完大朋的後事，小安計算了大朋的總資產總計有300萬元左右，不過由於他生前經常瞞著小安私下裡偷偷的賭博，就這樣日積月累欠下1,000萬元的賭債……；此時，如果小安沒有辦理拋棄繼承，就必須承擔這多出來高達600萬元的債務。 

不過，換個角度來看，如果當初大朋在投保時，在受益人欄位填上小安的名字，那麼一切就會變得不一樣，因為有指定受益人的保險金，不予計入遺產總額；也就是說，保險金是獨立的一筆金額，與大朋的總資產或是總負債是兩回事，小安可以在拋棄繼承後，單獨拿到這100萬元保險金，暫時可以不用為錢煩惱。 

這樣看來，有沒有指定受益人，結果有很大的差別。

依序填寫各個法定繼承人以免被課遺產稅

針對保單指定受益人的填寫，小花平台保險顧問建議，依照繼承順序將配偶、家人指定為保單受益人，也就是填寫多位受益人並註記為「法定繼承人」，這樣國稅局才會視為該筆保單給付受益人為法定繼承人，並免課遺產稅。 

至於填寫多位受益人的用意，主要在於避免日後發生不必要的糾紛，要保人可以指定受益人的順位及分配比例，例如：配偶50％、大兒子25％、小兒子25％，先做好分配，即使第一位法定繼承人（配偶）先過世，第二順位（大兒子）也能適用保險給付免計遺產的規定。

▌原文出處：

你知有無填寫保單受益人差很大？小心遺產稅找上門！

遺產稅 保單 保險

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