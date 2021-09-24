面對「市場先生」 巴菲特的老師教你買賣股票3原則

買賣股票的三原則：不過度自信，才能避開不必要的麻煩

那麼，你應該如何來做股票投資呢？

首先，你應該跟傳奇投資人班傑明．葛拉漢學習，他是華倫．巴菲特的老師，也是現代財務分析的始創者。葛拉漢提出了三個了不起的見解與原則：

班傑明・葛拉漢號稱「價值投資之父」，也曾是巴菲特的老師。 圖／取自維基百科

1.你的注意力不要放在股票的股價上面，而是應該放在其發行公司的商業價值上面。

2.你必須真正去瞭解「市場先生」。

3.你必須保持一個投資上的安全邊際。

讓我們一樣一樣來討論。

股價在交易日當中，每隔幾秒鐘就變動一次，但一間公司的商業價值，每年只會有幾次變動。短時間內，股票的價格會受到很多東西的影響，例如：今天是否陽光普照，或者遠在保加利亞（Bulgaria）的一個部落客貼文，談及某股票發行公司的某一個產品。但以長期而論，一檔股票的價格，是由發行公司的商業行為究竟能創造出多少現金而定，如果一直能持續創造出更多現金，這間公司的價值就會持續上升，所發行的股票價格自然就會隨之上升，但如果該公司本身無法變得更有價值，就無法支撐其所發行股票的價格。

所以，首先，不要花時間去注意股票的價格，而應該要盡其可能的去瞭解發行股票的公司。如果該公司把產品的價錢調高，它的顧客還會始終如一的忠心嗎？該公司的競爭對手是否對它毫無辦法？該公司賺進來的是否比花出去的多？當它需要擴張時，是否不需借錢？它的雇員是否忠誠而且快樂？它的經理人員薪水合理嗎？不會薪水過高嗎？

如果你只是因為股價上升就搶進，或者在股價下跌時就趕緊脫手，那麼，你根本就算不上是個投資者，充其量只是個投機者，你未來的收益就只能被群體的奇思異想綁架。

其次，要面對的就是「市場先生」。這是葛拉漢幫「集體情緒搖擺」起的別名。葛拉漢要你想像自己是社區裡一個私人生意的主要合股人─農場、乾洗店、牙醫診所等─你的一位合夥人名叫「市場先生」，他每天都來串門子，有時候，他會建議你買下他的股份，但價格卻高得離譜；另外一些時候，他連哄帶騙希望說服你把股份賣給他，但價錢又低得離譜。那麼，你會因為市場先生提出要求，就跟他進行交易嗎？或者，你會冷靜的告訴他，你對過高以及過低的價格都不感興趣。

市場先生並不僅只是一個形象或者比喻。他是真實存在的─他就是成千上萬投資人及交易員的化身，他們的奇思怪想，讓每天的股價像心臟病患的心電圖一樣起伏不定。當然，你不需要只因這些經常不理智的人提出要求，就跟他們交易，對你來說，他們根本就是陌生人，如果因為他們的歡欣鼓舞或沮喪懊惱而影響到自己對股票（或整個股市）的看法，不是很奇怪、很愚蠢嗎？實際上，市場先生這麼積極熱切，恰恰是你不應該隨之起舞採取行動的訊號，你應該運用自己的判斷力來決定價錢是否是對的。

最後，為自己保留一個安全邊際。太多投資者只專注於自己是否做出正確的判斷，其實每個投資者也應該想一想，萬一判斷錯了呢？─同時，萬一真的判斷錯了，如何將損害降到最低。你必須經常問自己一個問題，那就是一旦最後證明判斷失誤，你能夠承受的損失是多少？你的投資理念應該是，經過一段時間之後，投資有收益的機率應該要大於蒙受損失的機率。你同時也應該將投資多樣化─不管你自己多有把握可以賺到錢，都不要在某一個項目中注入太多資金。

葛拉漢也提出，另一個值得讓人深思的想法。他把投資者分為兩類：「防禦型」跟「積極型」。葛拉漢指出，這兩種類型的不同之處，不在於他們分別願意在投資上承擔多少風險，而在於他們願意在投資的工作上花多少時間及努力。防禦型的投資者沒興趣對投資股票或基金花上幾百小時做研究；積極型的投資者則願意為他們的投資決策花上大量心力。因此，積極型的投資者可以根據葛拉漢上述的三個原則（見解）繼續前行，至於防禦型的投資者，其實更單純，可以遵循先前提出的三個投資戒律。

《當代財經大師的守錢致富課》。圖／樂金文化提供

再次叮嚀，務必遵守三個投資戒律

除了葛拉漢所提出的三個重要原則之外，我們還可以加上先前所提過的三個投資戒律，做為把股票以很安全的方式，加入投資組合的指引跟依據。

第一戒：不要去冒不必要的風險

第二戒：如果不能確定會有收穫，就不要去冒險

第三戒：如果發現自己可能輸不起，就不要冒險做任何投資

避險小撇步 ●不要對股票這麼有把握。 ●遵從葛拉漢所提出的三個原則，以及三項投資戒律。

(本文摘錄自《當代財經大師的守錢致富課》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)