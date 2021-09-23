分散風險！別把雞蛋放在同籃子...大師勸「少投資自己公司股票」

你，就是投資組合中最重要的資產 別把雞蛋放在同一個籃子裡

在投資組合中，最大的一筆投資就是你自己，就是你這一輩子從業而來的所得。經濟學家稱之為「人力資本」，而人力資本的重要性不亞於金融資本，如股票、債券、現金、共同基金等。

所以，採納「別把雞蛋放在同個籃子裡」這個經典的好建議時，請記得，你也是其中一顆蛋。一定要盡你所能，確保你的人力資本和金融資本不會同時垮台。

為什麼呢？原因有幾種。

若你任職的公司最後成為下一個安隆（Enron）或雷曼兄弟，那麼你就會失業。在大多數雇主眼中，你可能就是個瑕疵品，至少會有一陣子是如此，此時，你的人力資本價值就是受到損害。這時候，就需要強壯的金融資本帶你撐過這段日子，直到找到新工作，重新建立你的人力資本。如果沒有工作上的收入，你的開銷就至少有一部分必須仰賴投資的收入。

雷曼兄弟多年前倒閉引發全球金融風暴，金字招牌淪為拍賣品。路透

然而，如果你在自己的公司及所屬產業都投入大筆資金，那你的金融資本就會和人力資本同歸於盡─這正是你避之唯恐不及的「雞蛋放在同個籃子裡」（請記得：大部分在安隆、雷曼兄弟公司工作的人，還有其他面臨公司破產的職員，都跟你一樣，以為自己的公司有著大好前程。如果他們錯了，那你也可能會錯）。

如果你的專業領域遭遇困境，那該怎麼辦？若你的投資全集中在工作和所屬產業，你可能會面臨工作和財富雙輸的局面。除此之外，如果你是住在公司城鎮（Company Town，大部分居民受僱於同一家公司的城鎮）的話，等公司高層一次資遣上千名員工，你的房子的價值就會一落千丈，甚至孩子的教育品質也會大受影響（問問底特律居民就知道了；編按：底特律市政府在2013年負債高達185億美元，次同年7月18日申請破產。這是美國史上的市政府破產事件），你的人力資本價值也會受到重大打擊。這就是風險所在：把所有雞蛋都放在籃子裡，再看著整籃雞蛋碎個滿地。

守護自己，免受人力資本的風險侵擾

假設你的年所得大概是5萬美元（美國家庭的平均所得大概也是如此），每一年會加薪3％，則過了20年，你的所得就會累積到1,383,824美元。當然，這其中有很大一部分要繳稅，還有生活開銷，所以你絕對不可能存入整整1,383,824美元。而將來的一元，一定會比現在的一元還不值錢，所以你累積所得的價值，其實會比總額的帳面數值還低。但未來所得的現有價值（也就是你一生所得的現有價值），大概會在50萬美元至80萬美元之間。如果你現在的所得超過5萬美元，你未來的收入就會更多。

這樣你應該看得出來，你持有的資產中最具價值的就是：你。你可能比你的房子、退休專戶、股票，或共同基金投資組合都還要值錢。如果你年紀尚輕，那你的價值可能比所有資產的總和都還高。

但就跟其他資產一樣，你也是有風險的。為了產出並累積近140萬美元的財富，你必須讓自己免受人力資本的風險侵擾。你必須守護自己。人力資本有兩種風險：一般風險和特定風險。一般風險對每一個人的人力資本都會造成威脅，無論你的身分為何；特定風險對人力資本產生的危害，則依個人情況而異。

A. 一般風險

在我看來，除了死亡或殘障這種顯而易見的風險之外，人力資本還會面臨三類一般風險：居住地點、通貨膨脹，以及寸步難移。

1. 居住地點：如果你住在美國，或在美元計薪的美商工作，則若美國經濟陷入長久的衰退，最後變得跟一戰後的德國或俄羅斯、1970 年代的大英帝國，或是1990年代的日本一樣，那你的麻煩就大了。這個道理放諸四海皆然：你的技能價值為何，取決於你的所在地（還有在該地的時間點），以及所在地國家的經濟狀況。熊市拖垮幾乎所有股票的價值，同理，陷入困境的經濟，也會讓該國所有的人力資本價值都隨之下跌。

2. 通貨膨脹：人力資本的價值會隨著時間增長，因為你的技能更為精進、經驗更為豐富、工作知識也更加提升（你也可以接受教育，提升人力資本的價值，如上課進修或攻讀碩士）。一年一年過去，公司會願意花更多錢聘用你，以從你的專業中得益。但同時，通貨膨脹也會侵蝕你用所得換來的購買力。如果今年的1美元，明年只能用來買96美分的物品，那麼你的人力資本就可能跟不上生活所需開銷。如果你賺的錢比明年需要的支出還少，你就會沒有辦法儲蓄，來應付未來（如退休）所需。

3. 寸步難移：正常情況下，你可以自由選擇工作的量和工作的方式。舉例來說，你可以拉長工時、兼差、抽空接案，或甚至讓嗜好成為額外的收入來源。你也可以搬到別的城市（或國家），以求更好的薪資待遇。你可以回學校攻讀碩士，或修讀晚間課程，精進工作相關知識，現在花上幾千美元，就可以讓你的一生所得增加數十萬美元。你也可以延後退休，多工作幾年。這不只能提升人力資本的整體價值，退休後還能領到更多社會安全福利金。然而，並非所有人都這麼有彈性。你或家人的健康可能出現問題，沒有辦法投入更多時間與精力工作；你要照顧老小，所以換地方工作或回學校唸書並不可行；也可能是你的伴侶就是不想搬到班戈（Bangor，譯註：英國最小的城市）或是邦加羅爾（Bangalore，譯註：印度第三大城市）。在這些情境下，你面臨的風險叫「寸步難移」，這種風險將會阻礙人力資本的成長。

B. 特定風險

幾乎所有人都面臨相同的一般風險，但特定風險的差異就很大了。要對特定風險有些瞭解，可以從思考任職的公司開始。試想五年後，公司破產，而你的任務十分不討喜，就是要找出哪些地方出了問題。公司的營業額是否過於仰賴單一客戶或市場？公司是否借錢營運，而又因貸款利率上升而愈欠愈多？公司體質是否不夠強壯，無法應付主要原物料的價格浮動？新科技問世的時候，公司的產品或服務是否會因而過時？

如果你的公司是上市公司，你可以透過最新的年報來打探這些資訊。特別注意財務報表、管理階層的討論與分析，以及與風險因子相關的資訊。接著看看前幾年的年報，找出表現最糟的那幾年，觀察有哪些共通的外部因子，會讓營業額和利潤下滑。即使公司沒有上市，你和同事也應該會對公司的弱點有些基本概念。你可以和公司最資深的前輩討教，請他們說說公司史上最糟的時期，還有以他們來看，是什麼原因造成這場失敗。

《當代財經大師的守錢致富課》。圖／樂金文化提供

如果你覺得一定要投資自家公司的股票，那就不要讓持股比例超過投資組合的10％。同時也要抗拒誘惑，不買進與你任職產業有關的產業基金。記住：你的人力資本已經暴露在所任職產業的風險之中，你沒有必要把金融資本也放進去冒險。把第一戒謹記在心：不要去冒不必要的風險。

結論很簡單：當你想著不要把所有的蛋都放在同一個籃子裡時，記住，你就是最大的那顆蛋。確保你的金融資本不會和人力資本同時完蛋，記住這點，你在守護財富的路上，就比別人走了更遠。

避險小撇步 ●別把金融資本和人力資本裝在同一個籃子裡。 ●可以持有抗通膨債券，因為可以對抗通膨。 ●你的產業走下坡時會成長的資產，可以考慮買進。

(本文摘錄自《當代財經大師的守錢致富課》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)