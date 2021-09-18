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進場前請三思！大師「投資三戒」幫你守住錢財

樂金文化 / 文／傑森．茲威格
作者認為要守住財富，要遵守三個核心原則，他稱為「投資三戒」。 圖片來源／ingimage
作者認為要守住財富，要遵守三個核心原則，他稱為「投資三戒」。 圖片來源／ingimage

要守住財富，有三個核心原則。我們在本書中會一直重複提到這三個原則，我稱為「投資三戒」。這三戒非常簡單易懂，但對你理財會遇到的所有挑戰，幾乎都一體適用（所以才會只有三條，而不是十條）。如果好好遵守，你就會擁有更純粹的投資之心，投資的表現也會更好，不會像某些迷途的專業投資經理人，遊蕩得愈久，離安全的正途愈遠。

第一戒：不要去冒不必要的風險

每次都要捫心自問：有必要冒這個險嗎？這是可以達到相同目的，但比較安全的選項嗎？在決定這個選項是達成目標的最佳方法之前，我有沒有先研究過每一個選項的優缺點？

除非問過你自己，否則請勿投資。

第二戒：如果不能確定會有收穫，就不要去冒險

每次都要捫心自問：我怎麼知道冒這個險值不值得？

「確定有收穫」不是說沒有報酬的機率是零，而是（必須）要有很大的機率有所收穫。其他投資者的親身經歷，怎麼證明這個投資方法會成功？如同史上所有投資都曾經歷的乾涸期，以往這個方法失敗時，不管炒作的宣傳話術怎麼說，虧損的程度又有多大？

除非問過你自己，否則請勿投資。

第三戒：如果發現自己可能輸不起，就不要冒險做任何投資

每次都要捫心自問：這筆資金全輸光的話，我有辦法承受嗎？我是否有分析，如果我是對的，我會賺多少？不僅如此，我是否還有分析，如果我錯了，我會損失多少，而我要如何克服？如果這筆投資讓我血本無歸，我的其他資產或收入來源能否讓我撐下去？如果投入的每一毛資金都憑空蒸發，我有能力重新站起來嗎？

《當代財經大師的守錢致富課》。圖／樂金文化提供
《當代財經大師的守錢致富課》。圖／樂金文化提供

除非問過你自己，否則請勿投資。

避險小撇步

‧投資前永遠三思，永遠先思考投資三戒。

‧投資前，回答上述投資三戒中所提出的疑問，這會幫助你形塑自己的投資原則，讓你不僅知道要投資什麼，更知道為何而投資。

(本文摘錄自《當代財經大師的守錢致富課》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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