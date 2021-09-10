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月餅、柚子、烤肉準備好了？中秋節出遊也別忘了帶上這個保障

聯合新聞網 / 小花平台保險+
小花平台特別提醒，外出旅遊只需花一點小錢投保，就能擁有大大保障，千萬別為了省小錢而錯失自身應有的權益。 圖／小花平台保險＋提供
小花平台特別提醒，外出旅遊只需花一點小錢投保，就能擁有大大保障，千萬別為了省小錢而錯失自身應有的權益。 圖／小花平台保險＋提供

每年到了中秋節前後，家家戶戶傳來陣陣烤肉香，月餅和柚子當然也少不了；更重要的是，全家人團聚在一起、月圓人團圓！適逢中秋佳節即將來臨，小編身邊有不少朋友表示，前陣子因為疫情實在是悶太久了，趁著中秋節連假期間，加上疫情逐漸緩解，想要好好安排一趟旅遊行程……。寫給正在看這篇文章的你，是否也有同樣的想法？小花平台特別提醒，近來國內旅遊意外頻傳，且國人在規劃國內旅遊時容易忽略旅平保障……；其實，外出旅遊只需花一點小錢投保，就能擁有大大保障，千萬別為了省小錢而錯失自身應有的權益。

旅平險投保4管道：電話、網路、櫃台及業務員投保

俗話說：「不怕一萬，只怕萬一。」小花平台保險顧問指出，不論國外或是國內旅遊，只要是出去玩，即便只有兩天一夜的短程國內旅遊，也都一定要投保「旅遊平安險」（以下簡稱旅平險），千萬別輕忽由外來突發事故造成的傷害及其所致殘廢甚至死亡，「人身在外難免就會有風險，是可大可小的！」 

為讓期盼已久的旅遊能夠更加安心，旅平險絕不可少！目前旅平險投保有4大管道，像是電話投保、網路投保、保險公司（機場）櫃檯投保及業務員投保等，有關各個管道分別有其不同的優缺點及適合族群（詳見下表）：

投保管道電話投保網路投保保險公司(機場)櫃檯投保業務員投保
優點1.方便也省時省力

2.保費相對便宜

1.方便也省時省力

2.保費相對便宜

3.可以同時比較多家旅平險

1.臨櫃投保也方便

2.有專人服務，投保解說更為詳盡。

有專人服務，投保解說更為詳盡。
缺點首次投保需要註冊會員，可能花費較多的時間。首次投保需要註冊會員，可能花費較多的時間。相較於電話與網路投保，保費較高。需要配合保險業務員時間進行投保。
適合族群年輕族群、擅長使用手機>者擅長使用網路者，例如：千禧世代。平時沒有時間投保，只能在出發前提前臨櫃投保。身邊正好有認識的保險業務員可以代為服務

投保旅平險留意3大重點「買對才有足夠保障！」

有關旅平險的投保，小花平台保險顧問特別整理以下3個投保重點：

重點1、最晚於出發前1小時投保旅平險

在旅平險投保4大管道中，其中最快速且便利的方式要屬透過行動網路連接保險公司網路保險平台，大約5分鐘即可完成投保流程，小花平台保險顧問建議，最晚於出發前1小時就要完成投保，根據投保時間立即生效，「只要一個按鍵動作，就能獲得新台幣數百萬元至千萬元以上的保險保障。」

重點2、投保旅平險最好有傷害醫療保險給付附加條款

根據統計，國人出國旅遊大多會記得投保旅平險，但是往往忽略國內旅遊部分；對此，小花平台保險顧問建議，投保旅平險最好有傷害醫療保險給付附加條款，一旦不幸發生意外事故，除去健保給付以外的自費醫療費用，都可以實支實付保險理賠。

重點3、投保「起迄時間」設定為「出門」和「到家」

旅平險與其他保險商品最大的差異處之一就是消費者可以依照個人的旅遊天數自行選擇投保的「起迄時間」，最少投保時間為24小時；換句話說，就算只是1天來回的短程旅行，還是可以也是必須要投保旅平險。 

此外，有關投保「起迄時間」的設定，小花平台保險顧問建議，最好設定在「出門」和「到家」兩個時段；其中，「出門」是指從家裡出發到機場的這段時間，而「到家」則是指從機場回到家裡的這段時間，假設搭乘早上11點飛機、8點從家裡出發，那麼旅平險投保時間從8點開始計算，至於保險結束時間則要看幾點回到家而非回程飛機起飛時間，需特別留意！

旅平險有投保額度上限嗎？「YES！」

在了解旅平險不同投保管道的優缺點及必須熟記的3個投保重點後，另外，你知道旅平險有投保額度限制嗎？答案是「有的！」旅平險的投保額度會因為保戶年齡的不同而有不同的上限，以下表格大致整理不同年齡層旅平險投保額度上限：

年齡投保額度上限（新台幣）
未滿15足歲200萬元（有些保險公司規定必須沒有身故保險金和身故官還保險金之給付）

15足歲（含）以上至65足歲（含）

2000萬
66足歲（含）以上至75足歲（含）500萬
76足歲（含）以上至80足歲（含）

300萬

81足歲（含）以上100萬

最後，小花平台保險顧問提醒：「密密麻麻的保單條款不易閱讀，小心魔鬼就藏在條款裡！」由於每家保險公司的商品內容各有不同，在投保前最好仔細看清楚保單條文，如有任何疑問，也要立即與保險公司或是保險業務員釐清心中問題，一定要搞清楚保單條款內容及相關理賠項目，以免個人權益受損。

▌原文出處：

中秋節安排出遊了嗎？不要忘記投保旅平險！

旅平險 中秋 保單

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