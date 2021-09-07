退休後把自己寵到老 專家教你「3個抽屜」理財心法

猶記得國內知名理財節目主持人夏韻芬曾經毫不客氣地提醒年輕人：「沒存到20萬元，憑什麼買iPhone？」比起物質，她認為，年輕人更需要做的是存錢，「就算你現在是25K沒有關係，等你慢慢自我增值到30K、40K、50K……，賺錢的能力增加了，可以存下來的錢自然也變多了。」日前她接受媒體專訪時並語重心長地表示，隨著現代人壽命愈來愈長，意味著要替退休生活準備的資金也會跟著增加，「想要安穩退休，不能光靠勞保年金和勞工退休金，準備退休金要有『抽屜』的概念，同時也要小心防範晚年財務4大風險。」

夏韻芬就用她自創的「3個抽屜」退休理財心法，打算把自己寵到老，以下跟著小花平台一起看看她是怎麼做的？

退休金要多少才夠？「最重要讓自己有安全感！」

夏韻芬指出，每個人對於退休的定義各不相同，什麼樣的生活狀態才稱得上是退休？其實沒有標準答案！她認為，退休要有一定程度財務上的「自由度」，這種「自由度」很難用確切的數字像是1,000萬元或是2,000萬元去定義，最重要的是這個數字要讓自己有足夠的「安全感」！

退休對於夏韻芬來說，是在人生中做了一次「轉場」的動作，事實上她是「被迫」退休的，「因為一場嚴重的車禍，造成我的大腿骨骨折，導致原先的電視台工作和演講邀約銳減，因為自從那次車禍受傷後，我連站都站不起來，根本也無法負荷過去龐大的工作量。」

然而，其實夏韻芬與一般人一樣，對於個人退休生活充滿著期待與憧憬，幻想自己可以過著四處遊山玩水、環遊世界，還能睡覺睡到自然醒的自在生活，可惜事與願違，她在步入「退休」的過程中，內心卻滿是煎熬與痛苦……。

面對無法預期的意外風險，夏韻芬轉換思考的角度，接受現實、接受現在的自己，讓生活與工作維持著一種有點黏又不會太黏的「半退休」狀態，其中的1／3在工作；1／3做自己喜歡做的事情，像是繪畫、學瑜珈、重量訓練等；另外還有1／3則積極投入公益事業以創造自我價值。

理財要趁早 也要小心防範晚年財務4大風險

從財經記者到理財專家，夏韻芬對於投資理財自有一套見解，她提出「3個抽屜」退休理財心法，除了勞保年金和勞工退休金外，再加上個人投資收益，加起來就是3個抽屜（3筆收入）。

夏韻芬認為，理財不分年齡、投資理財愈早開始愈好，尤其對於年輕人來說，投資標的可從積極型開始，再漸漸調整至穩健型到保守型，隨著年紀愈大或是愈接近退休的年齡，其風險承受度逐漸降低，投資標的就要轉趨保守；舉例來說，每個月投入5,000元輔以年報酬率5％左右的投資標的，且隨著收入的增加適時提高投入金額，換算下來，30年輕輕鬆鬆就可以存到500萬元。

另一方面，夏韻芬並針對即將退休的中老年族群提出建議，首先定期「盤點」所有的戶頭和資產狀況，以釐清自己的積蓄有多少，清楚知道哪些資金是隨時可以動用、哪些資金是被綁死的，才不致一旦臨時需要大筆資金時，只能「挖東牆、補西牆」；其次，等到年老時，就要懂得活用個人資產，像是善用年金保險，創造退休生活的現金流。

在看完夏韻芬獨特個人見解的「3個抽屜」退休理財心法後，她另提醒，需特別小心防範晚年財務4大風險：

風險1、長壽的風險：面對今天少子化、高齡化的衝擊，人人可能都活得比你想像的要久，一定要多存點錢，以備不時之需。

風險2、低估醫療費用的風險：癌症發生率居高不下，標靶藥物費用高昂，動輒需數萬元不等，並非人人負擔得起。

風險3、子女陷入財務危機的風險：每個孩子都是父母的心頭肉，不論他們因為何者原因需要用錢，諸如：念書、創業或是負債……等，都有助他們一臂之力的壓力。

風險4、投資判斷力的風險：你認為退休要存到多少錢才算夠？1,000萬元、2,000萬元？小心，存到自認為足夠的退休金之後，別輕易相信投資話術，可能被騙了。

最後，夏韻芬再次強調，錢不分大小、理財不分年齡，投資理財愈早開始愈好，重點是要先釐清楚2個觀念，其一是在退休前，努力研究如何讓自己的本金變大，「這才是理財的真正目的」；其二是等到退休後，要懂得善用「現金流」賺錢，持續讓更多的現金流滾進口袋，足以充分支應老後生活所需。