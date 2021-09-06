女領22k「每月給5k孝親費」 戶頭空空求問：怎提升賺錢能力

不少人在出社會後，會在自己的能力範圍內，定期給家人「孝親費」，對此，便有一位19歲的職場新鮮人，在找到工作後的每個月，都必須要給家裡5000元的孝親費，導致她只能存下三位數存款。

原PO在Dcard上以「戶頭剩131元」為題發文分享，自己今年19歲，從高工畢業後就讀夜校半工半讀，目前在傳產做機械繪圖，每個月領著基本工資22k的薪水，再加上因為工作與學業關係，所以必須在外租屋。

然而，每月22k的薪水扣掉日常花費，以及在外租屋的房租費，已經所剩無幾，家裡的人卻還要她每個月給5000元的孝親費。原PO無奈的公開自己銀行帳戶只剩下131元，無助發問「這禮拜又要應徵假日打工，希望能多存一點錢，想問各位要如何提升賺錢能力呢？」

此文一出，不少網友便紛紛建議，主要著重在孝親費部分，「先跟家裡商量孝親費的部分吧！以妳的薪水來說，5000真的很多」、「妳沒住家裡，工作薪水也不高，為什麼還要硬給孝親費？」、「目前重點不是妳的賺錢能力，因為妳才19歲還在半工半讀」、「結論就是沒本事別生小孩，只會害慘小孩」、「家裡有急需錢嗎？不然給家裡5000真的沒必要」，有些網友則提其他建議，「找一些工讀薪資高的，並建議轉電子方面的科系」、「機械製圖領22k偏低，可找找其他公司」、「畫機械製圖基本都是3萬起跳吧？給22k是不是老闆故意壓榨妳」、「把書唸好，問學校有沒有獎學金或其他更高薪的機會」。