年薪百萬淪為月光族「連10萬都拿不出」 她求理財方法遭網嗆

想要存錢，除了開源外也要節流。有一名網友指出自己薪水不錯，但是從24歲到31歲「一毛錢都沒有存到」，最近想要創業，才發現連創業基金50萬都拿不出來「現在真的很懊悔」，也引起網友熱議。

一名網友在「Dcard」發文，她透露自己24歲時大約薪水4-5萬，剛開始覺得很多，想著要買這個名牌，要買那個東西，一年出國2次把錢花光光；27歲到31歲開始月薪變成7-10萬，過年業績好到20萬也有，因為是業績制所以不一定。

雖然薪水不錯，但是目前她31歲，卻「一毛錢都沒存到」，住家裡、不用給孝親費、沒有任何車貸、房貸壓力，薪水就是自己花掉，現在如果要拿出10萬，除了薪水有，但還要扣掉5萬卡費，「連完整的10萬都拿不出來」。

原po想想31歲這樣真的很誇張，但是又不知道該如何理財，最近看到不錯的點想要創業，但是連創業的50萬也拿不出來，想跟家人借，家人也覺得她不會理財，所以也不敢借她，加上有疫情，很怕這時間開店不好，於是想問網友該怎麼辦。

網友也熱議，「還是先改變自己的消費習慣吧，以你的月薪要存到50萬應該很快的」、「很簡單啊，跟銀行借，你有那個薪資，隨便借都幾百萬，講得好像每個人創業，都要先存個幾十萬」、「有不錯的創業機會可以找人投資啊，50萬應該對大部分人來說都不是大錢」。

但也有人奉勸原po「連理財都不會還想創業」、「低薪的人懊惱的是不知怎麼開源 ，你活該」、「肯定沒在記帳，先養成記帳習慣再談理財」、「連本金都沒有了，建議乖乖存錢比較實在，開店的想法放一旁」、「開店會被你的理財搞到倒閉，別鬧了吧」、「說真的，蠻慘的」，原po也表示「現在真的很懊悔，真的要認真存錢理財了」。