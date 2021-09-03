一堆pay霧煞煞！他抱怨行動支付「幹嘛不整合」 網友這樣答

現在行動支付盛行，無論去超商、加油站，或者去量販店採買，民眾都拿出手機「嗶」一聲輕鬆付款。不過，在不同商家可能要點開相對應的行動支付APP，讓不少人手忙腳亂。就有一位鄉民提問「為什麼這些行動支付不能整合起來就好了？」不過，專業網友秒答「整合成一個，不就是圖利一家廠商嗎？」

一位鄉民在PTT指出「台灣一堆pay是怎樣？」每間商家推出的行動支付都不同，每次買東西都要看各家商店能用哪種APP，讓他直言「麻煩死了」。他疑惑「台灣的市場明明不大，為何不整合在一起就好？」

不過，有專業網友表示「整合成一個，不就是圖利一家廠商嗎？」、「主要是不好用，通路還在競爭都不夠廣」、「難用、通路少的早晚都會被淘汰」，也有不少人表示「還是喜歡用現金跟信用卡消費」、「用現金沒煩惱」。還有人指出，「信用卡那麼多種要不要也整合一下」、「台灣的銀行這麼多怎不整合成一間」來強調市場競爭的重要性。