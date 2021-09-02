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年薪百萬回國變月薪44K 他以過來人身分勸「及早理財」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，自己曾經在國外年薪百萬，回台灣後月薪領4萬4千元，深刻體會到「由奢入儉難」。示意圖／ingimage
有網友表示，自己曾經在國外年薪百萬，回台灣後月薪領4萬4千元，深刻體會到「由奢入儉難」。示意圖／ingimage

通常大眾聽到年薪百萬的例子，可能會聯想到生活過得很好，花錢不會手軟這樣的消費方式。日前就有一位網友在Dcard分享自己從年薪百萬到月入4萬的生活差異，他感嘆「年薪百萬也要懂得及早理財」。

一名網友表示，他當完兵後就去國外工作，年薪是130萬左右，而且還包吃包住，不用繳稅，而且他的工廠很偏僻，所以沒有花錢的地方。回國探親的生活就是「吃飯不用看價錢，除了精品以外都可以買，iPhone每年都換，掃地機器人、Dyson吸塵器都買給家人」，最高年薪還達到160萬。

但到了28歲以後，他因為想回台灣交女朋友、陪伴家人，決定回台灣找工作，雖然有國外經歷，但月薪降為4萬4千元，讓他不禁感嘆「真的體會到什麼是由奢入儉難」。

與先前的高額年薪相比，他說月薪4萬4的生活，就是出門不敢搭計程車，吃東西都要看價格，手機更是不敢輕易換，東西壞了想辦法自己修，手機保護貼也是自己貼。這些狀況讓他一度想回到國外工作，最後他終於年薪又破百萬，但開始不敢隨意亂花錢，維持著4萬多元薪水的開銷，就算現在月薪已經變成快6萬，仍把多餘的錢拿去投資。

他以過來人的身分勸大家「年薪百萬也要懂得及早理財，若是我之前懂理財，及早創造被動收入，就算我剛回來台灣工作，領四萬四，也還是有一點股息股利可以支撐，不至於那麼慘。」

看完他的經歷後，不少網友大讚他「已經很厲害了」、「看得出你很努力」、「這篇我要存起來激勵自己」、「原PO靠升職加薪很厲害」。

理財 薪水

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