職業婦女蠟燭多頭燒？做好這些規劃讓妳的生活更精彩

台灣女性晚婚、晚生，連帶影響生第一胎的時間，往往過了黃金生育年齡，甚至導致不孕症的情況愈來愈嚴重，根據統計，台灣每7對夫妻中，就有1對有不孕的困擾……；現代父母生得少，每個孩子都是父母的心頭肉，本篇保險專文從媽媽的角度提出建議：不同「身分」的媽媽都應該重視自己的保險規劃，尤其要適時調整或是強化各人不同保障需求，才能顧好孩子也顧好家庭，進而輕鬆擁有「晚」美人生！

疫情延長加賽 提醒媽媽們：「顧好自己最重要！」

根據內政部最新統計顯示，國人平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創下歷年新高，如果與全球平均壽命相較，男、女性則分別高出7.5歲及9.2歲；隨著國人平均壽命延長及平均餘命增加，也讓人深刻感受到：長壽風險真的來了！

小花平台保險顧問表示，身分不同的媽媽，除了基本的保險保障外，需要加強的部分也各自不同，以下就沒有下班時間、家事一手包的「全職媽媽」及兼顧家庭和工作、蠟燭兩頭燒的「職業媽媽」分述不同保障規劃重點：

「全職媽媽」、癌症險搭配重大傷病險，抗癌花費沒煩惱！

你知道如果要認真計算家庭主婦的薪水，丈夫可能根本付不起？小編記得曾經看過一篇文章，一名美國人夫計算妻子的勞務貢獻，如果換算成工資，他必須付給妻子折合新台幣200餘萬元，並感嘆：「其實我根本請不起我的老婆！」

說起家庭主婦的工作量，包括：照顧孩子、料理三餐、家務整理……等，與職業婦女相比較其實也不遑多讓！小花平台保險顧問特別指出，身為家庭主婦尤其是需要每天煮飯的全職媽媽們，考量必須經常接觸高溫油煙，恐是潛在罹患肺癌的高危險族群，根據英國的一項研究報告表明：「煮一頓飯相當於吸了兩包菸！」真是要嚇死人了！

在個人保障規劃上，小花平台保險顧問建議，除了最基本的防癌險外，最好考慮額外投保一次性給付的重大傷病險，「一旦確診罹癌即整筆給付保險金」，其保障範圍涵蓋了包含癌症在內的22項重大傷病項目，過往需有「重大傷病卡」才能申請理賠，現行只要是「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，也能用來申請重大傷病理賠，方便許多。

「職業媽媽」、除了意外＋醫療外，還要留意防癌和失能！

國內本土新冠肺炎疫情持續延燒，這對於同時要兼顧家庭和工作、蠟燭兩頭燒的職業婦女來說，很是煎熬……，特別是前陣子疫情3級警戒期間，一邊居家辦公，還要一邊育兒，許多人不免自嘲：「還沒等疫情過去，自己就先得憂鬱症了。」

確實，值此非常時刻，儘管疫情警戒已降為2級，仍不能掉以輕心，也不能放鬆，唯有先穩住自己、切忌自亂陣腳，尤其要做好個人保障規劃，才能有更多的餘裕照顧好家人，在生活與工作之間取得完美的平衡。

小花平台保險顧問指出，不少職業婦女在工作之餘，仍需負擔較重的家庭責任，以下把40歲作為分界線、區分為「千禧世代」媽媽（年齡介於31歲至41歲）和「X世代」媽媽（年齡介於41歲至55歲）：

首先是年齡介於31歲至41歲的「千禧世代」媽媽，一般來說，這個年齡段通常對於數位工具很在行，不妨善用時下流行的網路投保，便利、快速且即時，像是定期壽險、實支實付型醫療險及意外險等，都是可以作為優先考慮的險種，「上網買保單最大的優勢，就是不受時間和空間的限制，隨時隨地都能上網投保，對於忙碌的職業婦女而言，可以省去不少麻煩。」

其次是年齡介於41歲至55歲的「X世代」媽嗎，如果將其說是家庭的中流砥柱，一點也不為過，也可說是對家庭貢獻最大的人生階段，此時建議在身體仍健康的前提下，盡可能及早投保，也要避免帶病投保且未據實告知，尤其是堪為「天王級」4大保險保障：意外、醫療、癌症、失能（或是重大傷病），更是不可或缺的。