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退休後領取勞保老年給付再就業 仍可加保職災保險

聯合新聞網 / 小花平台保險+
根據勞保局截至今（110）年5月底統計結果顯示，國內已經領取勞保老年給付者或是超過65歲、已經請領其他社會保險養老給付後，再繼續從事工作者，其中單獨加保職業災害保險人數超過40萬人。 圖／小花平台保險＋提供
根據勞保局截至今（110）年5月底統計結果顯示，國內已經領取勞保老年給付者或是超過65歲、已經請領其他社會保險養老給付後，再繼續從事工作者，其中單獨加保職業災害保險人數超過40萬人。 圖／小花平台保險＋提供

隨著社會變遷與醫療科技的進步，現代人愈來愈長壽，加上工作型態日趨多元，年紀大了仍繼續工作的大有人在，也因此自職場退休後再投入工作、尋找個人「事業第二春」的比例愈來愈高；換句話說，已經領取勞保老年給付的退休者，如果決定重回職場工作，還是可以單獨加保職業災害保險。

勞動部：單獨參加職災保險逾40萬人

根據勞保局截至今（110）年5月底統計結果顯示，國內已經領取勞保老年給付者或是超過65歲、已經請領其他社會保險養老給付後，再繼續從事工作者，其中單獨加保職業災害保險人數超過40萬人；依規定，為保障中高齡勞工退休後再就業的職場安全，雇主必須為其辦理加入職業災害保險。 

勞保局指出，目前職業災害保險費率不算高、平均費率為0.21％，如果雇主為旗下員工辦理加入職業災害保險，每個月僅須負擔少許保險費，就能讓員工增加不少安全感，一旦在職場上不幸發生職業傷害或是罹患職業病等職災狀況，除了員工可以獲得保險給付保障外，雇主也能抵充《勞動基準法》中的職業災害補償責任，進而減輕企業經營的風險，可謂一舉兩得，對勞資雙方都有利。 

勞保局並進一步補充說道，甫於今年4月30日制定公布的《勞工職業災害保險及保護法》，將於明（111）年5月1日勞動節正式實施，屆時不論勞工是否已領取老年給付，只要是受僱於登記有案的事業單位的勞工，雇主都有義務為其辦理加入職業災害保險。 

據了解，為便利雇主辦理勞工加入職業災害保險，將擴大強制納保對象，包括暴露在職業災害保險安全網外的臨時工或是零工等，目前預計提供3個簡便加保管道：勞保局線上加保、便利商店事務機加保或是由職業工會人員協助加保；不過，由於母法尚未實施、子法也還在行政程序跑流程中，因此上述3個簡便加保管道尚未能確定。 

至於如果雇主沒有依規定為旗下員工申報職業災害保險，會被處以刑責或是罰金？勞保局對此表示，將會被處以新台幣2至10萬元罰鍰，如果限期內仍未改善即對其「按次連續處罰」；尤有甚者，如果勞工在雇主尚未申報期間就發生職業災害，除了罰鍰將會往上調高外，雇主還會被公布公司名稱、負責人姓名等，需特別留意。

▌原文出處：

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