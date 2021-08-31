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人口危機來了 爸媽們得幫孩子提早做好這些保障規劃

聯合新聞網 / 小花平台保險+
對於兒童保險保障規劃，除了基本的意外傷害保障，提前規劃相關醫療保障也很重要。 圖／小花平台保險＋提供
對於兒童保險保障規劃，除了基本的意外傷害保障，提前規劃相關醫療保障也很重要。 圖／小花平台保險＋提供

四年一度的「2021東京奧運會」已於日前圓滿落幕，台灣選手表現優異，合計共取得12面奧運獎牌，包括：2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，可說是台灣在奧運史上最亮眼的成績；小編也在這裡歡迎台灣健兒們凱旋回國，感謝他們帶給我們很不同感受的奧運賽事！

除了台灣選手的優異表現外，另外小編特別關注本屆奧運年紀最小的冠軍獲得者、中國14歲跳水小將全紅嬋，在她成名背後的辛酸血淚史，經由各媒體的大肆報導，一句「想要賺錢給媽媽治病……」道出了當初投入跳水的初衷，她的樸實和孝順，一時之間在網路論壇上引爆熱議，讓人感到心酸也很感動。 

試想一下，14歲的童年時光大多是無憂無慮的，在全紅嬋的身上，盡是現實生活的真實寫照，說實話，小編心裡還滿不捨的……；本周小花平台《專題報導》以全紅嬋14歲年紀為題，從保險角度切入，帶領讀者一起來關心：今天，全世界出生率急遽下降，每個孩子都是父母心中的寶貝，有關兒童保障規劃尤其不能少！

全球出生率正在下降〜與新冠肺炎疫情有直接關係！

一篇標題名為《小寶貝，再見了！全球出生率正在下降》的外媒文章，光是這個標題，看得令人心驚膽戰，卻也真實道出了世界各國面臨的共同挑戰：出生率下降、老齡化加劇。 

根據最近的人口普查顯示，素來是全球人口大國的中國、美國、印度及日本等國家的出生率正在逐年下降中，為緩解這一危機，中國於今（110）年5月時宣布實施「3孩」政策，希望藉此鼓勵中國人民多生育，以緩解社會高齡化、勞動力匱乏的人口危機。 

除了中國外，其他像是美國出生率已連續6年下降，目前美國的出生率為1.6；至於全球第2大人口國家印度的出生率為2.1，也被列入低生育率國家，更不用說向來是世界上出生率最低國家的日本，今年新生兒人口數快要跌破80萬人，恐創下55年來最大跌幅。

說到世界各國都正面臨的人口危機難題，說到底還是與蔓延全球的新冠肺炎疫情脫不了干係，其中，影響最大的莫過於因為疫情引發嚴重的經濟擔憂，在美國就間接影響新生兒數將減少多達30萬……。不過，隨著疫苗廣泛施打，有人認為這將有助於催生嬰兒潮，但事實上真是如此嗎？ 

對此，根據一項統計分析推論，一旦疫苗廣泛施打後，加上政府陸續取消日常活動的限令，或許可能出現「迷你嬰兒潮」現象；只是即便如此，這一波為數不多的嬰兒潮，也不太可能完全抵擋得住全球人口下降的趨勢，因為按照過往經驗值來看，當一對夫婦決定要晚生孩子時，往往決定不生育的機率大增。

提前規劃完整意外、醫療保障做後盾，以防萬一！ 

對於兒童保險保障規劃，先前小花平台曾以多篇專文就專業保險理財角度提出中肯建議，首先是最基本的意外傷害保障，只要符合「意外」定義：「外來突發、無預警也不在預期內發生的直接傷害。」，即便是沒有住院，也可以申請理賠金，「意外總是說來就來、毫無預警，一瞬間造成的傷害，往往讓人措手不及，也因此意外傷害險成了許多人投保的優先選項。」 

除了意外傷害保障外，為孩子提前規劃相關醫療保障也很重要！考量孩子抵抗力差也較容易生病，建議依照個人實際需求選擇適合的保險保障「把錢花在刀口上」，有效轉嫁就醫、住院相關花費，像是以日額型住院醫療險搭配實支實付型住院醫療險就是不錯的選擇。 

另一方面，不得不再提醒，每每令人聞之色變的癌症，已連續38年位居死因之首，平均每10分27秒就有人因為癌症死亡。癌症很可怕，不要說成人了，小小年紀的孩子也會得癌症，且人數有逐年攀升的趨勢，也因此有愈來愈多家長極度重視兒童防癌及醫療相關保障，「幫孩子規劃癌症險，可以將重點放在可以轉嫁罹癌後的高額治療費用。」 

小花平台保險顧問建議，針對兒童防癌規劃，除了最基本初次罹癌和住院醫療的考量外，建議不妨以一次給付的重大疾病險或是重大傷病險為主，一來同樣有提供癌症保險給付，另將急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、腦中風後殘障等重大疾病納入理賠範圍中，有助於減輕罹患重大疾病後的醫療費用支出，一解當下燃眉之急。

▌原文出處：

《專題報導》小寶貝，再見了…人口危機來了，兒童保障規劃不能少！

保險 高齡化 嬰兒 理財

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