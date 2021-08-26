沒在用的金融帳戶可以出借嗎？行員曝可怕後果「千萬母湯」

多數人都有一個以上的金融帳戶，某些帳戶用於繳費、某些則可能是薪轉戶，其他鮮少使用的帳戶可以出借給別人嗎？一名網友在Dcard詢問，某位親戚想和他借帳戶存款，理由是對方信用差、沒帳戶可用，好奇這樣出借帳戶是否妥當，不少有相關經驗的人直呼「母湯」。

一般人不會隨意將帳戶出借給他人，特別擔心被不法之徒利用、吃上官司。有網友在Dcard分享，近日某位親戚和自己借郵局帳戶存錢，原因是對方信用不好、沒有帳戶可以使用，存了錢也會馬上被收走，一方面想到對方是親戚不好拒絕，另一方面又覺得這樣出借帳戶萬一被作為非法用途，豈非讓自己惹上麻煩，因此上網求助。多數人看了急忙提醒：「你都知道他信用不好了還借！沒在用的也不能借啊！」

許多網友示警，指出萬一對方拿去做非法的行為，最後還是會找上作為人頭戶的原PO，認為不用無端讓自己承擔這個風險。也有網友現身說法，表示自己曾經借銀行卡給友人，沒想到被拿去當作詐欺人頭戶，搞得自己所有帳戶被凍結、還得頻赴警局作筆錄。也有人指出既然原PO都知道對方信用不好，那就更不能借給對方，否則一但出事了，紀錄會跟著自己一輩子。

另有專業的行員跳出來示警：「我看太多案例了，勸你不要。」指出若真被對方拿去當人頭戶詐騙，出借帳戶的人也會被視為共犯，紛紛勸原PO「正常都不要借，何況借給信用有瑕疵的人」、「真心覺得不要借，出事都是你在扛」，苦勸原PO「信用是一輩子的事」，並建議親戚若是警示戶，只要特別向薪轉戶銀行辦理並告知公司，這樣還是可以撥薪。