沒在用的金融帳戶可以出借嗎？行員曝可怕後果「千萬母湯」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇沒在使用的帳戶能否出借給旁人，引來不少專業行員示警「千萬不要」。 示意圖／ingimage
網友好奇沒在使用的帳戶能否出借給旁人，引來不少專業行員示警「千萬不要」。 示意圖／ingimage

多數人都有一個以上的金融帳戶，某些帳戶用於繳費、某些則可能是薪轉戶，其他鮮少使用的帳戶可以出借給別人嗎？一名網友在Dcard詢問，某位親戚想和他借帳戶存款，理由是對方信用差、沒帳戶可用，好奇這樣出借帳戶是否妥當，不少有相關經驗的人直呼「母湯」。

一般人不會隨意將帳戶出借給他人，特別擔心被不法之徒利用、吃上官司。有網友在Dcard分享，近日某位親戚和自己借郵局帳戶存錢，原因是對方信用不好、沒有帳戶可以使用，存了錢也會馬上被收走，一方面想到對方是親戚不好拒絕，另一方面又覺得這樣出借帳戶萬一被作為非法用途，豈非讓自己惹上麻煩，因此上網求助。多數人看了急忙提醒：「你都知道他信用不好了還借！沒在用的也不能借啊！」

許多網友示警，指出萬一對方拿去做非法的行為，最後還是會找上作為人頭戶的原PO，認為不用無端讓自己承擔這個風險。也有網友現身說法，表示自己曾經借銀行卡給友人，沒想到被拿去當作詐欺人頭戶，搞得自己所有帳戶被凍結、還得頻赴警局作筆錄。也有人指出既然原PO都知道對方信用不好，那就更不能借給對方，否則一但出事了，紀錄會跟著自己一輩子。

另有專業的行員跳出來示警：「我看太多案例了，勸你不要。」指出若真被對方拿去當人頭戶詐騙，出借帳戶的人也會被視為共犯，紛紛勸原PO「正常都不要借，何況借給信用有瑕疵的人」、「真心覺得不要借，出事都是你在扛」，苦勸原PO「信用是一輩子的事」，並建議親戚若是警示戶，只要特別向薪轉戶銀行辦理並告知公司，這樣還是可以撥薪。

數位帳戶 詐騙

相關新聞

沒在用的金融帳戶可以出借嗎？行員曝可怕後果「千萬母湯」

多數人都有一個以上的金融帳戶，某些帳戶用於繳費、某些則可能是薪轉戶，其他鮮少使用的帳戶可以出借給別人嗎？一名網友在Dcard詢問，某位親戚想和他借帳戶存款，理由是對方信用差、沒帳戶可用，好奇這樣出借帳戶是否妥當，不少有相關經驗的人直呼「母湯」。

退休族小心！專家示警這些理財商品「毒害」無所不在

最近的一些新聞事件，讓筆者重新思索了與投資理財相關的問題，像是主動與被動投資策略，以及商品選擇與槓桿操作。話說在去（2020）年，由伍德（Cathie Wood）所操盤的ARKK，因為創下152％的超高報酬，吸引了許多投資人的搶進。但在今年，其績效卻是大幅落後美股整體表現。

「為錢工作」還是「讓錢為他們工作」 窮人、富人有這4點區別

記得看過一則報導，讓人印象深刻，美國歷史上第一位億萬富豪、石油大王洛克菲勒曾說：「即使你們把我身上的衣服剝得精光，一個子兒也不剩，然後扔在撒哈拉沙漠的中心地帶，但是只要給我一點時間，並讓一支商隊從我身邊路過，我依然可以成為一個新的百萬富翁。」這句話充分說明即便是窮人與富人處於同一起跑線起跑了，窮人依舊是窮人，而富人也依然是富人，這是因為富人的思考方式與大多數人不同，他們習慣使用富人思維思考問題，就如同《富爸爸，窮爸爸》一書中所說：「窮人和中產階級為金錢而工作，富人讓錢為他們工作。」可見富人與窮人的思維差距確實不小，以下本文從該書進一步分析窮人與富人在思維上的4種區別。

壓歲錢別只存起來！她教孩子買股票 養成股市小小農夫

我以40萬元資金在女兒7歲那年開始幫她投資，我女兒目前1年的股利5萬元，再加上每年有2萬∼3萬元的壓歲錢，合計資金已經足以用來支付這項投資計畫。我相信約莫再過個3年，她每年股票資產所配發的股利應該可以成長至7.2萬元，屆時就能用每年股利的被動收入，來建置另外一個被動收入系統。

防疫保單賣的嚇嚇叫 你知道防疫保單在保什麼？

近來隨著疫苗接種率持續普及，國人對於防疫險及疫苗險的投保需求也隨之提高，根據金管會保險局統計數據顯示，截至今（110）年8月2日為止，廣義防疫險（即含疫苗險）投保件數已達1,095萬張，保費收入新台幣71.18億元；其中，最受歡迎的保險公司依序為富邦產險、國泰產險及兆豐產險。說到防疫險及疫苗險大受歡迎的程度，如果以人口數來看，廣義防疫險投保率已近5成，可說是國內保險史上短期內普及率最高的保單。

疫後通膨升溫 波灣債券有利可圖

全球經濟復甦及通膨壓力升溫下，資產佈局可側重價值循環股之外，債券資產中也不乏有抗通膨或可受惠通膨的元素，相對能發揮穩健防禦效益，例如通膨和石油價格通常為正向連動，產油核心的波灣國家有機會因高油價而有財政收入的進帳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。