壓歲錢別只存起來！她教孩子買股票 養成股市小小農夫

我還沒有生小孩前，偶然看到一位女明星在談話性節目裡忿恨不平的說，她同學在大學畢業後就買房子了，她很好奇問同學哪來的資金？原來她同學的媽媽把她從小到大的壓歲錢都存起來，大學畢業後就把這些錢拿來當作購屋頭期款，剩下的部分就讓同學用工作的薪水自己繳房貸。

這位女明星當晚就問媽媽，小時候幫我存下來的壓歲錢在哪？她媽媽笑著回答說，傻孩子，這些錢早就都拿去付你的學費、補習費、生活費了，哪還有剩下什麼壓歲錢啊！那時候我就跟自己說，以後有小孩時，一定要把這些錢存起來，免得子女長大後跟我抱怨。

幫小孩打造被動收入的壓歲錢

以前我看到一些長輩年事已高，但卻還在上班，問他們為什麼不退休，得到的回答通常是因為孩子還小，至少要等到他們大學畢業、工作穩定後才敢退休。後來，我自己步入職場，發現社會上有不少人工作壓力大、厭世感很重，但同樣礙於孩子還小的理由必須繼續工作，內心想著除非幸運女神降臨讓他們中樂透，否則日子只能做一天算一天的過下去。

基於上述原因，我在進行10年離開校園計畫時，深刻體會必須連同女兒的投資計畫一併進行，否則我也有可能面臨子女的養育、教育基金不足問題，造成羈絆而無法從容自在的離開校園。我把女兒出生以來的彌月金和壓歲錢等，都一筆一筆幫她存下來，當時沒有積極作為，就是定存和買一些基金。

在我要開始投資時，便把女兒的定存解約，並將基金贖回，一共取得40萬元的資金，然後帶女兒去開證券帳戶，一起踏上投資股市的旅程。我為自己設定的目標是10年後完成每年都能發放100萬元股利的被動收入系統，我為女兒設定的目標，是她大學畢業時擁有200萬元的股票資產，或建立每年可以發放20萬元股利的被動收入系統。

我以40萬元資金在女兒7歲那年開始幫她投資，因為主要目的是作為教育與養育基金，因此採取更保守的投資策略，截至2020年底她的資產成長至120萬元，當年度的股利金額為5萬元，以目前績效再加上複利效果來預估，應該可以達成預定的投資目標。2020年我也開始使用《自己養會下金蛋的鵝》書中的方法，為她每月定期定額投資6,000元於元大台灣高股息ETF（0056），1年所需的資金為60,00×12＝7.2萬元。

我女兒目前1年的股利5萬元，再加上每年有2萬∼3萬元的壓歲錢，合計資金已經足以用來支付這項投資計畫。我相信約莫再過個3年，她每年股票資產所配發的股利應該可以成長至7.2萬元，屆時就能用每年股利的被動收入，來建置另外一個被動收入系統。我很期待這個「開心鵝場」在複利效果的加持下，生下源源不絕的金蛋，啟動錢滾錢、利滾利的投資循環。

親子理財落實兩大致富組合

我並沒有教導女兒任何股市投資技巧，而是在日常生活中落實兩個最重要、最根本的致富組合：「開源＋節流」及「儲蓄＋投資」。我女兒小學五、六年級時很希望擁有一台Switch，因為這不是必需品，所以我請她自己存錢買。她那時候每個月的零用錢是250元，而過年領到的紅包實際上只有分配到1,200元的零花額度，絕大多數的壓歲錢都必須存到投資帳戶裡，另一部分則是存到另一個銀行帳戶裡，作為每個月捐贈慈善機構的扣款資金。

為了增加收入，我女兒把已經不看的書籍整理好，拿去網路二手書商店進行販售，另外也會利用跑腿和其他方法賺取零用錢。我再教她如何記帳、分配零用錢的用途，剛好又遇到振興三倍券的機會，她終於在七年級開學後第一週，存到13,250元，並買下夢寐以求的Switch。從一開始覺得不可能存到這麼多錢，到最後的實現目標，這個持續學習的過程，可以讓小朋友看到聚沙成塔的效果，也能培養他們的金錢觀念。

我們家附近有一間生意興隆的手搖飲料店，它的旁邊有一家門可羅雀的按摩店。我問女兒，如果這兩家老闆想跟你借錢，你會借給誰？她說當然是手搖飲料店，因為它很賺錢，按摩店如果倒了，那借出去的錢就可能要不回來了。我說這就像把錢拿去股市投資，你要挑選好公司的股票，當它們賺到錢時就會讓你分紅，當作是給你的報酬。

我舉當時中信金的例子給她聽，你走在路上常常都能看到中信金銀行，而7-ELEVEN裡也都有它的提款機，所以你買了這家公司的股票，自己就好像變成公司老闆，而遍布這家全台灣的各個分行裡的員工都在勤奮的為你工作。因此，我會刷中國信託的信用卡，並且去7-ELEVEN的提款機跨行領錢（因為我的薪轉戶享有跨行免手續費優惠），如此一來，就能讓我的公司賺錢，也能讓我領到更多的股利。

此外，台北車站那邊有3家大型的連鎖書局、文具百貨，我們有時候也會去那邊逛逛。我女兒會進行比價，知道同一種文具在哪家店比較便宜，另外，她也知道各種文具的價格區間，定價多少元算是落在合理範圍，什麼樣的價格偏貴，什麼樣的價格是便宜的。我告訴她，股票價格也會有類似這樣的高低起伏波動，當股票價格變便宜時，就跟DM上刊登了喜歡的文具有特價一樣令人開心。

我女兒之前去世貿參加動漫展，回來後告訴我，裡面有個日本攤位的東西好貴，但粉絲卻心甘情願地大排長龍，深怕買不到喜歡的商品。我問她這些商品貴得有道理嗎？她說這樣的價格對粉絲來講應該是值得的，因為它們的品質很好、設計的很棒又有特色，所以粉絲會心甘情願掏錢出來購買。我告訴女兒，這些公司有辦法設計出獨一無二、吸引人的商品，所以能為商品創造附加價值，並訂定很高的價格，公司因此會有比較高的利潤。

我就再反過來問我女兒，當架子上有好多功能、品質差不多的筆時，你會買哪一枝筆呢？她說當然選擇比較便宜的啊! 這就對了，當你的東西和別人差不多，沒有特色、沒有差異性，在競爭激烈的市場之下，只能靠降價來吸引顧客，如此一來只能薄利多銷，公司的利潤就很低。這樣個概念，不就是反映出公司「毛利率」的狀況嗎？

藉由機會教育的方式，我把價值投資的觀念潛移默化傳遞給女兒，相信有朝一日她會從我身旁的小小農夫，成長為獨立自主的農夫，開墾出生生不息的股市開心農場。

(本文摘錄自《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)