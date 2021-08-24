快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重大傷病險新制上路 1張表格＋2大變革教你一次看懂

聯合新聞網 / 小花平台保險+
若預算不夠，沒有投保一次給付型癌症險，可用重大疾病險或是重大傷病險來補足。 聯合報系資料照片
若預算不夠，沒有投保一次給付型癌症險，可用重大疾病險或是重大傷病險來補足。 聯合報系資料照片

自今（110）年7月起多項保險新制齊上路，可以預見未來「保險新面貌」！其中，近幾年頗受民眾歡迎的重大傷病險，在理賠實務上也有重要改變，從今年7月1日起，重大傷病險放寬理賠依據，過往需有「重大傷病卡」才能申請理賠，未來只要是「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，也能用來申請重大傷病理賠。

重大傷病險承保範圍22大項、8大項除外不保

 

所謂的重大傷病險是一張保障多達22大項疾病的保單，並對應於現行健保政策的重大傷病規範，像是癌症、自體免疫性疾病及慢性精神病等常見疾病，都在保障範圍內，加上理賠條件簡單易懂，近來成為國人熱門投保的險種之一，只要取得「重大傷病卡」，就能獲得理賠。 

說到重大傷病險對應於全民健康保險制定的重大傷病原本有30個項目，但是其中7項先天性疾病與1項職業病不在承保範圍內，扣掉之後就剩下22大項，簡述如下列表格：

根據金管會保險局規定，自今年7月1日起，重大傷病險將有2項重大變革： 

變革1、新增診斷書或病歷摘要為理賠依據

 

首先，針對新販售的重大傷病險，除了跟過往一樣，同樣可以用「重大傷病卡」作為理賠依據外，另也開放「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，當作其他理賠依據，只要有其中一項就能申請理賠。 

變革2、隨著新生命表上路直接影響保費漲價

 

其次，隨著「第六回合生命表」正式上路，壽險保單面臨全面改款，純壽險商品保費將對應調降，調降幅度最高可達30％左右；不過，並非所有的險種都跟著調降保費，像是醫療險或是重大傷病險等健康險的保費反而會增加，預估漲幅5％左右。對此，小花平台保險顧問特別提醒，不同保險公司有其不同規定，民眾投保時仍需依各家保險公司的規定。 

面對疫情，唯有備足完整保障才能有備無患！ 

另一方面，提到近來令人聞之色變的新型冠狀肺炎疫情，根據政府公布新冠肺炎疫苗第9類接種對象是「18至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」：

高風險疾病者定義連結

罕見疾病定義連結

重大傷病者定義：需依健保卡註記或是重大傷病卡為主 

小花平台保險顧問進一步指出，以重大傷病險來說，如果新冠肺炎患者的病情已嚴重到需要仰賴呼吸器維生時，對照前述有關重大傷病險條款及細節，也能申請理賠。 

最後，小花平台保險顧問並強調，重大傷病險的重要性可說是與日俱增，不啻可視為「一人一張必備的好保單」，建議愈早投保愈好、投保額度在新台幣100萬元以上；換句話說，要對抗新型冠狀肺炎，除了時下最熱門的防疫險外，平時也要懂得善用商業保險來分擔個人醫療風險，包括：醫療險、重大傷病險、壽險等，都是建議優先考量的必備險種，「在疫情之下，唯有備足完整的保障，才能無後顧之憂！」

▌原文出處：

《專題報導》重大傷病險新制上路 1張表格＋2大變革教你一次看懂

保險 理賠 重大傷病險 健保

相關新聞

疫後通膨升溫 波灣債券有利可圖

全球經濟復甦及通膨壓力升溫下，資產佈局可側重價值循環股之外，債券資產中也不乏有抗通膨或可受惠通膨的元素，相對能發揮穩健防禦效益，例如通膨和石油價格通常為正向連動，產油核心的波灣國家有機會因高油價而有財政收入的進帳...

Google引擎套用巨型AI模型 讓搜尋功能更聰明

根據科技新報的報導，Google搜尋引擎一直都是用戶輸入關鍵字，然後提供搜尋結果連結，現在Google計劃使用巨型AI模型，讓搜尋引擎整合更複雜功能，甚至直接與用戶互動...

重大傷病險新制上路 1張表格＋2大變革教你一次看懂

自今（110）年7月起多項保險新制齊上路，可以預見未來「保險新面貌」！其中，近幾年頗受民眾歡迎的重大傷病險，在理賠實務上也有重要改變，從今年7月1日起，重大傷病險放寬理賠依據，過往需有「重大傷病卡」才能申請理賠，未來只要是「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，也能用來申請重大傷病理賠。

網友疑惑為何竹科沒有炒股大戶？網：他們都在炒這個

竹科是台灣人均收入最高的地區，園區大批的新貴，薪水是一般上班族的好幾倍。這群新貴，有錢卻不一定有閒嗎？有位網友在ptt股票板發文，他不解地問很多地區都有XX幫，XX哥之類的炒股名人，「為何竹科都沒有炒股大戶？」，引來熱切討論。

有錢人這樣累積財富 香港首富李嘉誠揭不失敗「5關鍵詞」

曾經聽過這麼一句話：「雞蛋，從外打破是食物，從內打破是生命；人生亦是。」挺有深度也極富張力的文字，你是否也好奇這是出自誰口？這是曾為亞洲首富並蟬聯21年香港首富的李嘉誠說過的一句名言，意思是說：從外打破的是壓力、從內打破的是成長，如果你只是等著他人從外打破你，你注定成為他人的食物；反過來說，如果你能讓自己從內打破，那麼你將會發現自己的成長相當於是一種重生！

別落得一毛退休金都嘸！勞保再怎麼好用 也只保障懂得的人

前幾天，筆者在每日固定瀏覽新聞時，發現一則也許沒有多少理財大眾關心及在意，但卻攸關近千萬勞工退休權益的事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。