重大傷病險新制上路 1張表格＋2大變革教你一次看懂

自今（110）年7月起多項保險新制齊上路，可以預見未來「保險新面貌」！其中，近幾年頗受民眾歡迎的重大傷病險，在理賠實務上也有重要改變，從今年7月1日起，重大傷病險放寬理賠依據，過往需有「重大傷病卡」才能申請理賠，未來只要是「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，也能用來申請重大傷病理賠。

重大傷病險承保範圍22大項、8大項除外不保

所謂的重大傷病險是一張保障多達22大項疾病的保單，並對應於現行健保政策的重大傷病規範，像是癌症、自體免疫性疾病及慢性精神病等常見疾病，都在保障範圍內，加上理賠條件簡單易懂，近來成為國人熱門投保的險種之一，只要取得「重大傷病卡」，就能獲得理賠。

說到重大傷病險對應於全民健康保險制定的重大傷病原本有30個項目，但是其中7項先天性疾病與1項職業病不在承保範圍內，扣掉之後就剩下22大項，簡述如下列表格：

根據金管會保險局規定，自今年7月1日起，重大傷病險將有2項重大變革：

變革1、新增診斷書或病歷摘要為理賠依據

首先，針對新販售的重大傷病險，除了跟過往一樣，同樣可以用「重大傷病卡」作為理賠依據外，另也開放「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，當作其他理賠依據，只要有其中一項就能申請理賠。

變革2、隨著新生命表上路直接影響保費漲價

其次，隨著「第六回合生命表」正式上路，壽險保單面臨全面改款，純壽險商品保費將對應調降，調降幅度最高可達30％左右；不過，並非所有的險種都跟著調降保費，像是醫療險或是重大傷病險等健康險的保費反而會增加，預估漲幅5％左右。對此，小花平台保險顧問特別提醒，不同保險公司有其不同規定，民眾投保時仍需依各家保險公司的規定。

面對疫情，唯有備足完整保障才能有備無患！

另一方面，提到近來令人聞之色變的新型冠狀肺炎疫情，根據政府公布新冠肺炎疫苗第9類接種對象是「18至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」：

高風險疾病者定義連結

罕見疾病定義連結

重大傷病者定義：需依健保卡註記或是重大傷病卡為主

小花平台保險顧問進一步指出，以重大傷病險來說，如果新冠肺炎患者的病情已嚴重到需要仰賴呼吸器維生時，對照前述有關重大傷病險條款及細節，也能申請理賠。

最後，小花平台保險顧問並強調，重大傷病險的重要性可說是與日俱增，不啻可視為「一人一張必備的好保單」，建議愈早投保愈好、投保額度在新台幣100萬元以上；換句話說，要對抗新型冠狀肺炎，除了時下最熱門的防疫險外，平時也要懂得善用商業保險來分擔個人醫療風險，包括：醫療險、重大傷病險、壽險等，都是建議優先考量的必備險種，「在疫情之下，唯有備足完整的保障，才能無後顧之憂！」