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網友疑惑為何竹科沒有炒股大戶？網：他們都在炒這個

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為竹科學園區廠商示意圖。記者邱德祥攝影／報系資料照
圖為竹科學園區廠商示意圖。記者邱德祥攝影／報系資料照

竹科是台灣人均收入最高的地區，園區大批的新貴，薪水是一般上班族的好幾倍。這群新貴，有錢卻不一定有閒嗎？有位網友在ptt股票板發文，他不解地問很多地區都有XX幫，XX哥之類的炒股名人，「為何竹科都沒有炒股大戶？」，引來熱切討論。

原po表示，常聽到市場有嘉義幫、虎尾幫，台北則有凱基，新北有永寧哥，而南部也有一群傳產大戶...，但全台灣平均財富最高，產值最高的地方是在竹科，「為何新竹竹科都沒有市場傳聞的大戶身影？這完全不合邏輯吧？」，他也表示，竹科人真要炒起來，應該有潛力把股票炒到翻掉吧？

網友表示，「竹科的錢不是在背房貸，就是在老婆口袋」、「竹科都在炒房啊...比股票賺還快，風險更低」、「朋友竹科人已經買4間房，正在看第5間」、「竹科都是六日放假去看房子」。

有人覺得原po是不是誤會了，「怎麼沒有？去上櫃公司老闆辦公室，桌上幾個螢幕都是K線圖」、「凱基竹科很猛」、「元大竹科啊，隔日沖大戶」、「兆豐新竹」、「中鋼構也是新竹分點在買的，好幾千張」、「他們有專門的經理人會代操」、「不是每個大戶都高調，有些大戶不會讓你知道他有炒股」、「竹科大戶也是可以跑去台北凱基開戶」、「竹科做美股比例高」、「中鋼構也是新竹分點在買的，好幾千張」。

有人指出因為竹科人很忙，「他們炒自己公司就夠了」、「工程師在賣肝，沒時間炒股」、「竹科炒股台灣就沒救了，輪班星人是台灣命脈」、「都公司派吧！炒市值不做價差的，印股票換鈔票就好」、「沒空看盤」。也有人認為是不得已，「手機會被收走...根本沒辦法看」、「都在無塵室炒什麼」、「輪班不能帶手機啊」。

竹科 工程師 炒房

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