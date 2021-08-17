快訊

評／軍事科技發展快速恐威脅台灣戰略地位？

喀布爾兩樣情！民眾忙逃難 神學士民兵闖樂園大玩碰碰車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技業信用卡額度竟然輸公職？卡友揭關鍵根本看這點

聯合新聞網 / 綜合報導
有卡友提出一項比較，納悶若某些條件相差無幾，額度到底是怎麼給？不少卡友則點出信用卡額度多寡根本是「看職業」。 報系資料照
有卡友提出一項比較，納悶若某些條件相差無幾，額度到底是怎麼給？不少卡友則點出信用卡額度多寡根本是「看職業」。 報系資料照

信用卡時，銀行會依照辦卡人的財力證明、信用分數、與他行往來紀錄等作為可用額度的評估依據，過去曾有人苦笑自己只有1000元的信用額度，近日則有卡友提出一項比較，納悶若某些條件相差無幾，額度到底是怎麼給？不少卡友則點出信用卡額度多寡根本是「看職業」。

信用卡額度的多寡會依照還款能力、信用評比來評估，一名卡友在批踢踢舉出同間銀行、同張卡，卻有三種不同額度的例子：A是公務員、年收約100多萬、名下有房無負債，額度為35萬；B是教師、年收約100萬、無負債、額度為30萬；C則任職科技業、年收約200萬、名下有房無負債，額度為25萬，而三人年齡都為40歲幾。原PO不解為何C的薪水是A、B的兩倍，但額度反而輸給另外兩者？認為銀行也不可能去看家庭收入，這樣一來到底額度是怎麼給、是否與職業的社經地位有關？

對此不少卡友分享，最主要還是「看職業」，並指出年薪與行業別有差，就像「年收入200萬的業務不一定會贏年收穩定120萬的公職」，關鍵點還是在職業的穩定性，笑稱「鐵飯碗也不是隨便講講的」；另有人分析原因在「還款穩定性」，因月薪與信用卡額度不一定會呈正比；也有人認為問題不一定是出在卡友身上，各間銀行的考量不同，「有些銀行給額度像喝水」。

也有人分析，年紀、職業、年收決定了八成核卡額度，負債比、信用紀錄和各銀行的授信準則則是參考，但最重要的就是還款能力，這也是為什麼公務員、銀行業等相對較加分。另有公職人員現身說法，表示自己工作四年、年收入80萬，信用卡額度卻有60萬，與家人相較額度真的相對高。

信用卡 科技業 公務員 信用

相關新聞

科技業信用卡額度竟然輸公職？卡友揭關鍵根本看這點

辦信用卡時，銀行會依照辦卡人的財力證明、信用分數、與他行往來紀錄等作為可用額度的評估依據，過去曾有人苦笑自己只有1000元的信用額度，近日則有卡友提出一項比較，納悶若某些條件相差無幾，額度到底是怎麼給？不少卡友則點出信用卡額度多寡根本是「看職業」。

多工作51天才能與男性同酬 女性想理財要掌握這三階段

根據美國財經雜誌《富比士》（Forbes）公布最新全球名人收入排行榜，其中高居榜首的名人是美國真人秀明星凱莉·詹娜（Kylie Jenner），她以5.9億美元的身價一枝獨秀，也是排行榜前10名中唯一入榜的女性。從這份榜單可以看出，與往年差異不大，同樣是「男多於女」且更是嚴重失衡的情況，緊追其後的清一色是男性，包括：美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）、瑞士網球球王羅傑費德勒（Roger Federer）、葡萄牙足球國腳「C羅」（Cristiano Ronaldo）、阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）……等。

他扛200萬負債問「28歲存款要多少？」 內行嘆：會後悔

不少人在工作穩定之後，就會開始存款，以防不時之需，但日前一名網友表示，自己現在28歲卻已經負債200多萬，沒想到此貼文卻引來許多同樣也「負債百萬至千萬」的網友回應，至今已經吸引千名網友按讚留言。

存款百萬被酸「放銀行超蠢」 她生活過得去嘆：不投資很廢嗎？

一位25歲的女網友透露自從開始工作到現在已存了280萬元的積蓄，但身旁親友卻總是建議她要把錢拿去「投資」，但原PO自認就算不投資，生活還是過得去，這讓她忍不住直呼「不投資的人生真的很廢嗎？」

薪水族到底該怎麼投資？大咖的提醒：任何獲利都要以時間換空間

投資獲利的方式，以兩種簡單型態區隔，一是尋求長期穩定的收益，要靠定期定額投資基金、績優股等，二是主動投入風險性商品，勤做功課，選擇潛力股、成長股。

新鮮人如何運用一百萬？他秀理財配置 這點讓人好羨慕

剛出社會、有筆資金的你會怎麼理財？有網友分享爸媽給了自己一百萬，希望讓他能用低風險管理財務，他規劃用60%買進中華電和元大台灣50（0050），剩餘的20%直接定存、另20%則活存當作緊急預備金，納悶是否能有更好的理財方法。不少人慷慨解囊分享可行的理財分配，也有人羨慕原PO竟然剛出社會就有一百萬可以操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。