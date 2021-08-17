科技業信用卡額度竟然輸公職？卡友揭關鍵根本看這點

辦信用卡時，銀行會依照辦卡人的財力證明、信用分數、與他行往來紀錄等作為可用額度的評估依據，過去曾有人苦笑自己只有1000元的信用額度，近日則有卡友提出一項比較，納悶若某些條件相差無幾，額度到底是怎麼給？不少卡友則點出信用卡額度多寡根本是「看職業」。

信用卡額度的多寡會依照還款能力、信用評比來評估，一名卡友在批踢踢舉出同間銀行、同張卡，卻有三種不同額度的例子：A是公務員、年收約100多萬、名下有房無負債，額度為35萬；B是教師、年收約100萬、無負債、額度為30萬；C則任職科技業、年收約200萬、名下有房無負債，額度為25萬，而三人年齡都為40歲幾。原PO不解為何C的薪水是A、B的兩倍，但額度反而輸給另外兩者？認為銀行也不可能去看家庭收入，這樣一來到底額度是怎麼給、是否與職業的社經地位有關？

對此不少卡友分享，最主要還是「看職業」，並指出年薪與行業別有差，就像「年收入200萬的業務不一定會贏年收穩定120萬的公職」，關鍵點還是在職業的穩定性，笑稱「鐵飯碗也不是隨便講講的」；另有人分析原因在「還款穩定性」，因月薪與信用卡額度不一定會呈正比；也有人認為問題不一定是出在卡友身上，各間銀行的考量不同，「有些銀行給額度像喝水」。

也有人分析，年紀、職業、年收決定了八成核卡額度，負債比、信用紀錄和各銀行的授信準則則是參考，但最重要的就是還款能力，這也是為什麼公務員、銀行業等相對較加分。另有公職人員現身說法，表示自己工作四年、年收入80萬，信用卡額度卻有60萬，與家人相較額度真的相對高。