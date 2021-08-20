有錢人這樣累積財富 香港首富李嘉誠揭不失敗「5關鍵詞」

曾經聽過這麼一句話：「雞蛋，從外打破是食物，從內打破是生命；人生亦是。」挺有深度也極富張力的文字，你是否也好奇這是出自誰口？這是曾為亞洲首富並蟬聯21年香港首富的李嘉誠說過的一句名言，意思是說：從外打破的是壓力、從內打破的是成長，如果你只是等著他人從外打破你，你注定成為他人的食物；反過來說，如果你能讓自己從內打破，那麼你將會發現自己的成長相當於是一種重生！

每每在螢幕上看到李嘉誠，總是戴著一副黑色方框、佔據臉部1／3面積的眼鏡，而在眼鏡後面的眼睛則因為微笑、多半時間都是瞇得小小的。是的，我經常看到的李嘉誠總是在微笑！從14歲開始就在茶樓擔任跑堂工作的他，小小年紀已看盡人情冷暖，也深刻體會到，想要做好生意，要先學會做人：「成功的人總是注意微笑時延伸的『連鎖反應』，一個人的成功或是失敗，可說是與微笑有著很大的關係。」

有錢人善用聚沙成塔的道理來累積財富

你可能不知道，李嘉誠被譽為「一本會行走的書」，可想而知他的肚子裡積累了不凡的學識修養。儘管自幼因為家境貧困，連小學都無法讀完，但是他並不因此向命運低頭，反而更加勤奮學習、積極地拓寬自己的知識面；沒有錢買新書，他買二手書來讀，加上原本已有的一本《辭海》，每每抓緊工作休息空檔，努力背誦抄寫在小小卡片上的英文單字。

就是這樣一個日積月累的過程，李嘉誠透過不斷的學習和努力提升自己個人的競爭力，「我與別人最大的不同是，我一直在進步，而他們只能維持現狀，我這不叫『求學』而是『搶學』。」李嘉誠不放過每一個點點滴滴的學習，就像大江大河不擇細流、有容乃大；不僅如此，他將這套學習哲學運用在個人累積財富的路上，充分發揮聚沙成塔的驚人力量。

李嘉誠最有名的1元和100元故事，先前在小花平台已有專文深度報導：《李嘉誠：「有一種錢你花得愈多也賺得愈多！」聽聽有錢人怎麼想？》，有一次他掉了1塊錢在地上，二話不說馬上彎下腰來尋找著那1元，他堅信：「只要是我的錢，就算是只有1元，我都會去撿……」不過，最後他沒有找到那1元，而是由他的司機找到並還給了他，事後他給了司機100元作為答謝。

看到這裡，你是否也跟小編一樣充滿了一堆黑人問號？幫忙找到1元卻給了100元作為答謝，那不是挺划不來的嗎？對此，李嘉誠回覆指出：「對我來說，那1元掉的一點價值都沒有，我的司機幫我找到了，而我用100元獎勵他的工作表現，我認為這100元花得很值得！」這就是他一貫主張的金錢價值觀：「花錢看『價值』而非『價格』，每一塊錢都要花得很有『價值』！」

有錢人金錢觀：「每一塊錢都要花得很有『價值』！」

關於李嘉誠的成功，經常為人所津津樂道，前面提到他被譽為「一本會行走的書」，除了孜孜不倦的勤勉努力外，他也特別提到，他之所以不失敗、可以獲得成功的5個關鍵詞，就是「尊重」、「自律」、「準備」、「學習」及「顛覆」。

首先，說到「尊重」…

李嘉誠對於人的「尊重」，比起一般人更是有過之而無不及；舉例來說，他在接受記者採訪時，如同小學生般專注聆聽記者的相關提問，並在回答問題時，直視著對方的眼睛以示「尊重」。尤其值得一提的是，他在現場盡量照顧到每一個人的感受，這些舉動一切都是那麼自然、不造作。

其次，說到「自律」…

李嘉誠長時間以來一直維持有兩個不變的生活習慣：

其一是在睡覺之前，一定要讀書，且是非專業類書籍，抓到重點快速閱讀。

其二是在晚餐之後，一定要看電視，且是英語節目，平均每天看個20分鐘左右，還要一邊看一邊大聲跟著說，以免落伍了而不自知。

再者，說到「準備」…

據熟悉李嘉誠的人表示，他有著很強的危機意識，也就是因為這種未雨綢繆的個性，讓他幾乎把所有的時間都投入在考慮未來的事情：不斷假設公司處於逆境中、不停反覆的給自己提問，最後也是最重要的一點是，找出解決問題的方法，「面對說來就來的危機，李嘉誠已然提早做好了準備。」

第4，說到「學習」…

雖說李嘉誠的年紀已經不年輕了，但是他的好學精神讓許多年輕人都望塵莫及。除了日常生活的大量閱讀外，最為人所津津樂道的是，他自創了一套「代入式」體驗學習法，例如看電影時，他會選擇片中一個他喜歡的角色將自己「代入」，彷彿身臨其境般跟劇中人物處於同一時空背景。

第5，說到「顛覆」…

說到李嘉誠的企業經營管理模式，可說是完全顛覆一般人的想像，不僅親力親為，直接跟多達上百位員工直接面對面溝通，就連進行溝通的媒介也很能跟得上時代，像是使用各種軟、硬體設備及視訊會議軟體，對於潮流的把握遠超過許多年輕人，不禁讓人對他豎起大拇指。