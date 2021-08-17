多工作51天才能與男性同酬 女性想理財要掌握這三階段

根據美國財經雜誌《富比士》（Forbes）公布最新全球名人收入排行榜，其中高居榜首的名人是美國真人秀明星凱莉·詹娜（Kylie Jenner），她以5.9億美元的身價一枝獨秀，也是排行榜前10名中唯一入榜的女性。從這份榜單可以看出，與往年差異不大，同樣是「男多於女」且更是嚴重失衡的情況，緊追其後的清一色是男性，包括：美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）、瑞士網球球王羅傑費德勒（Roger Federer）、葡萄牙足球國腳「C羅」（Cristiano Ronaldo）、阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）……等。

說到底，這種男女失衡的問題由來已久，歸根究底還是在於性別薪資有一定的差距、國內外皆然；對照國內現況，根據主計總處薪資統計調查指出，去（109）年男女薪資差距為14％，女性必須比男性多工作51天，才能達到整年總薪資相同……。身為女性，妳，是否也曾感嘆薪資不如身邊的男性？小花平台建議妳，別再抱怨了，從現在起，做好個人保障規劃，為不可見的人生風險提早做好準備，「攏免驚，新時代女性趁早開始規劃理財就對了！」

兩性薪資差距14％，女性多工作51天與男性同酬！

為什麼會說性別薪資差距「由來已久」？根據勞動部發布最新統計指出，台灣兩性平均時薪差距從99年的17.1％降至去年的14％，而女性需比男性增加的工作天數則從63天減少至51天，意即女性要多工作51天，才能與男性同酬。

從另一個角度來看，近10年來，儘管情況有所改善，國內兩性之間的薪資待遇仍有一定的差距，目前女性平均時薪為新台幣296元、男性則為344元，其間相差48元。

為喚起國人對於兩性同酬的公共意識，勞動部每年都會發布「同酬日」統計，盼能讓縮小男女薪資差距成為社會各界共同努力的目標；「同酬日」是表示女性在前1年工作1整年後，還需要額外工作幾天才能得到和男性前1年工作1整年相同的薪資，實際的日期依年份及各國而不同。

根據統計資料顯示，國內近5年的「同酬日」分別為今（110）年的2月20日、去年的2月21日、108年的2月23日、107年的2月23日及106年的2月23日。

如果與鄰近亞洲國家相比，台灣歷年來的兩性平均時薪差距相較於日本和韓國要來得小，以去年的14％的差距來說，低於日本的31.9％和韓國的30.6％。不過，整體上來看，近幾年台、日、韓男女薪資差距皆呈現下降的趨勢，其中以韓國縮減7.8個百分點最多、其次是日本的3.3個百分點，至於台灣則是縮減3.1個百分點，「這不啻是一個好現象！」

身為新時代女性，妳是否也為男女同工不同酬而感到忿忿不平？小花平台保險顧問提醒妳，先暫停有這種想法，因為無濟於事，倒不如趁早做好個人保障規劃，也要聰明理財，「這樣做卡實在，可以什麼攏免驚！」

據統計指出，新時代女性尤其是年輕女性在個人保險規劃上，較男性更為積極正向，也很捨得將薪資所得投入在保費支出上；對此，小花平台保險顧問針對不同年齡層、不同生活狀態女性，提出不同的保障規劃建議：

年輕單身小資族、規劃重點在於分散意外風險

面對大環境不景氣，小資族的荷包恐怕更為羞澀，尤其是平日需要騎乘摩托車上下班或是跑業務，無形中也增加遇到意外事故風險的機會；在個人保障規劃順序上，建議將預算花在刀口上、先求有再求好，等到基礎保障做足做滿後，再來考量未來收入增加後，進一步拉高保障，不妨優先從定期壽險、意外險、實支實付型醫療險及長期看護險等來著手分散可能的風險。

忙碌的媽媽族群、規劃重點在於檢視自身保障缺口

職業婦女忙碌於職場和家庭間「兩頭燒」，除了思考如何為孩子建構完整的保障規劃外，更重要的是，不要忘了回頭檢視自己的保障是否已足夠？「先顧好自己，才有能力照顧其他人。」在個人保障規劃順序上，建議針對不同階段調整保單內容，其中新手媽媽可以善用定期險拉高保障，而三明治媽媽則不妨以投資型保險搭配醫療險附約及重大傷病險附約等來強化個人保障完整度。

屆齡退休熟齡一族、規劃重點在於資產保守配置

現代人壽命愈來愈長，退休保障一定要足夠，才能在經濟無虞下，安度晚年生活。如果已屆齡退休或是正處於退休進行式，才發現個人保障不足時，最好能趕緊適時補齊，可以選擇涵蓋住院、手術、自費醫材及身故保障的健康險，其他像是實支實付型的醫療險和癌症險也是不錯的選擇，「這樣即便在銀髮階段，也能享有全方位的保障保護！」