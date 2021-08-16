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他扛200萬負債問「28歲存款要多少？」 內行嘆：會後悔

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示自己現在28歲卻已經負債200多萬。 圖／ingimage
一名網友表示自己現在28歲卻已經負債200多萬。 圖／ingimage

不少人在工作穩定之後，就會開始存款，以防不時之需，但日前一名網友表示，自己現在28歲卻已經負債200多萬，沒想到此貼文卻引來許多同樣也「負債百萬至千萬」的網友回應，至今已經吸引千名網友按讚留言。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文說明，自己目前是負債200萬出頭，更附上一張帳戶餘額圖片，裡頭的存款只有99元，便疑惑詢問網友們「大家覺得28歲要有多少存款才算合理？」原PO還特別強調是「負債」，房貸不算，他沒有房貸。

此文一出，便有許多「同樣是負債」的網友紛紛留言表示，「我負債800多萬」、「我43歲，負債1400萬」、「34歲，負債400多萬」、「我31歲，目前負債約700萬」，原因都是身扛房貸；也有另一派網友自嘲，「曾經在22歲存到100萬，現在30歲剩100元」、「目前35歲，沒有存款，只剩一張嘴」、「有小孩直接歸零」。

也有網友認為「多少存款算合理不重要，畢竟每個人的生長條件、環境不同，不要負債多到自己無法負擔就好」，也有一名網友認真計算並表示，假如每個人18歲高中畢業後可以月存1至2萬元，那麼到28歲存款應該要有120萬至240萬，「沒有合理不合理，只有你會不會早存而已，很多人20多歲都在吃喝玩樂，屬於很慢成熟的那種，通常到30幾歲才會意識到自己沒存錢很可怕、很慌張，其實財富都是被自己玩掉的，那只能認命年老會比較辛苦。」

爆廢公社

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