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存款百萬被酸「放銀行超蠢」 她生活過得去嘆：不投資很廢嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
25歲女網友已存得280萬元存款，但身旁親友卻不斷建議她去「投資」。示意圖／ingimage
25歲女網友已存得280萬元存款，但身旁親友卻不斷建議她去「投資」。示意圖／ingimage

一位25歲的女網友透露自從開始工作到現在已存了280萬元的積蓄，但身旁親友卻總是建議她要把錢拿去「投資」，但原PO自認就算不投資，生活還是過得去，這讓她忍不住直呼「不投資的人生真的很廢嗎？」

這名25歲的女網友在Dcard發文表示，自己從16歲開始打工，目前存款已約280萬，其中有部分是「無聊買刮刮樂或彩券中（獎）的」，但很多人都建議原PO應該要開始投資，「說把錢放在銀行是最蠢的行為，說我是窮人思維」。

從事餐飲業的原PO提到，受到疫情影響，雖然近來收入不佳，但日子照樣能過，且偶爾還能捐款幫助弱勢，其他就單純放著當緊急備用資金，她也不禁感嘆「是不是這年代有點存款不做投資就被當傻子啊？」

許多人聽出原PO心裡的無奈，紛紛留言安慰，「投資輸掉的是妳的錢，那些叫妳投資的人又不痛不癢，反而還會笑妳『韭菜』，有錢放在口袋裡有安全感，隨時要用都可以用，不是很爽嗎？」、「至少妳有在存錢啊，不是月光族，把錢放在活存利率好的數位銀行，投資有賺有賠，要認真的去了解再說」。

Dcard 理財 彩券

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