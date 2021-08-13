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薪水族到底該怎麼投資？大咖的提醒：任何獲利都要以時間換空間

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
示意圖／Ingimage
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摘要

1.作者指出，目前疫苗、股票的走向，將持續影響每個民眾的生活，而每個人都應該要好好面對如何投資這個議題。

2.而投資獲利的方式，以兩種簡單型態區隔，一是尋求長期穩定的收益，要靠定期定額投資基金、績優股等，二是主動投入風險性商品，勤做功課，選擇潛力股、成長股。

前幾天我忍了將近3個月終於去附近的髮廊理髮，旁邊的一對夫妻和小孩也是全家出動，過程只是聽到他們和設計師閒聊的話題，不外是疫苗和買賣股票的心得，我想這兩樣東西，也是持續影響我們這1、2年來最重要的事情，也對工作、生活、家計、收入影響深遠。

原本投資理財，就在人的一生之中，佔有很重要的關鍵，只是疫情擴散，讓每個人在家庭正常薪資、營業收入上都大受波及，所以在非常時期，更可以看到做好資產配置，或是採取主動積極的投入部分風險性商品，對於實質的生活品質、家庭的收支的長遠影響。

白話一點，我認為一般人都需要面對如何投資，否則可支配所得必然減少，所以我的建議是有兩種簡單型態區隔。一是尋求長期穩定的收益來源，另外是保持彈性的操作交易，藉由上下波動幅度來賺取價差利潤。

前者是要有耐心及持續有紀律的投入，定期定額投資基金及選擇高現金殖利率的績優股，進行長期投資；後者是要勤做功課，判斷產業發展趨勢來選擇潛力股及成長股。

也許從很多報章雜誌，可以發現不少成功賺取暴利的個案，不過那些人畢竟是萬中選一的例子，可學習模仿，但是不容易複製，我的看法是：

1.安步當車，穩紮穩打。

2.任何獲利都要以時間換取空間。

3.投資一定要有紀律和決心。

4.投機則是要嚴格執行停損停利。

5.如果可以贏多輸少，且持續的穩定獲利就是最成功的心法。

長期以來，股票投資仍然是打敗通膨和定存的最佳選擇，至於短期內，我還是維持這幾周的看法，傾向保守的態度沒有改變！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

薪資 疫情 理財

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