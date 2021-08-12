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新鮮人如何運用一百萬？他秀理財配置 這點讓人好羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
網友規劃將父母給的一百萬60%買進中華電和元大台灣50（0050），剩餘的20%直接定存、另20%則活存當作緊急預備金，不少人羨慕原PO竟然剛出社會就有一百萬可以操作。 本報系資料庫
網友規劃將父母給的一百萬60%買進中華電和元大台灣50（0050），剩餘的20%直接定存、另20%則活存當作緊急預備金，不少人羨慕原PO竟然剛出社會就有一百萬可以操作。 本報系資料庫

剛出社會、有筆資金的你會怎麼理財？有網友分享爸媽給了自己一百萬，希望讓他能用低風險管理財務，他規劃用60%買進中華電和元大台灣50（0050），剩餘的20%直接定存、另20%則活存當作緊急預備金，納悶是否能有更好的理財方法。不少人慷慨解囊分享可行的理財分配，也有人羨慕原PO竟然剛出社會就有一百萬可以操作。

一百萬如何做好財務規劃？網友在Dcard分享，自己規劃6：2：2分別投入股市、定存和活存，其中六成希望能買進中華電及0050，對此有網友就他的規劃進一步指出定存的20萬可以投入數位帳戶，另有人建議可以修改比例配置，以2：4：4分別做活存、買股、買外幣或加密貨幣。也有人就現實層面分析，指出如果初入社會的第一年半工半休，三十萬現金已足夠，認為可以三成現金、二成類債券股票、五成投入0050的方式操作。

也有某部分的人認為，第一筆投資基金不一定要全做投資，也應該趁機幫自己做好規劃，可以開3個銀行帳戶，第一個存入6個月以上的緊急生活預備金，以防不可預期的事件影響固定收入，另外兩個帳戶一個放方便取用的生活費、第二個作為保險投資專款專用，也要注意預備金和保險投資的帳戶可以不設網銀，降低提款的可能。此外，務必得將過去可能積欠的信貸、學貸等盡早還清，規劃好生老病死的保險後，再將剩餘的錢用做投資，而投資的方式也得看自己適合什麼，若無腦投資才建議買像0050這類型ETF

也有人指出，與其將資金投入台灣市場，不如放眼全球分散風險，外幣保單可以作為參考，或者調整股市投入的標的，找找其他龍頭股試試。另有人對原PO剛出社會就有一百萬表示羨慕，感嘆自己輸在起跑點：「出社會的時候戶頭剩2萬，工作一年多也才存到50萬。」

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