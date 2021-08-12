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一輩子不投資、財產放定存爽過退休生活？眾人示警：小心這點
試想領了薪水、扣除所需花費後的所剩金額就全「存定存」，這樣的生活會怎樣？有批踢踢網友好奇若一輩子都不投資，一旦有賺錢、有筆閒錢就直接存定存，這樣做到退休可以爽領退休金過生活嗎？對此不少人示警「那你要祈禱有生之年通貨膨脹率不會飆高」。
不少人除了領薪水外，會藉由投資理財增加自己的額外收入，但有人突發奇想，納悶如果「不投資會怎樣嗎」？認為一輩子不買股票、基金，也不做儲蓄險、黃金和外幣等投資，唯一的存錢方式就是將剩餘資金「做定存」，這樣屆齡退休後還是會有退休金可領、生活好像也還過得去。對此，一部分網友認為「不會怎樣阿」，認為投資本來就只是輔助，但更多人認為原PO忽略了通貨膨脹可能帶來的危機。
多數人認為，若沒有將既有財產妥善規劃活用，很可能被通貨膨脹浪潮吞噬，「定存錢不會變少，但是東西會變貴」，網友指出，如果在有房住的前提下靠退休金、定存過退休生活，也不能忽視通貨膨脹侵蝕的危機。另有人指出，原PO理想化的認為勞健保不會倒，但也忽略了如今少子高齡化對勞健保的影響。
也有部分人認同原PO的作法，認為「定存就是投資」，既不會賠錢、頂多就是領到的利息打折，未嘗不是個方法。而如果是從事薪資高的行業的話，其實這樣的退休規劃對原PO影響不大。另有人提醒「全部財產都是定存的話似乎很難稱為是投資，畢竟歷史上從來沒有長期通縮的例子」，呼籲原PO還是要多替自己未雨綢繆。
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