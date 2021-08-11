別因育兒忽略退休規劃 三明治爸爸留意這兩點

一年一度的88節剛過，受到新冠肺炎疫情的影響，今年過節可能少了往年外出用餐的歡樂氣氛……；不過，小編卻認為，只要能與家人在一起、身邊有家人的陪伴，就是父親節最棒的禮物，不是嗎？現在正值疫情不穩定的關鍵期，來自家人之間無可取代的愛，絕對是作為一家之主的爸爸們全力衝刺事業最強而有力的後盾。

本周小花平台保險專題，將延續父親節話題，再從「新手爸爸」角度切入，一起來看看不同時代的爸爸們最需要迫切的保險是什麼？

台灣男性平均育齡34.5歲 易因育兒忽略個人退休規劃

以往對於「新手爸爸」的普遍印象，多數在於剛結婚、沒有經濟基礎的年輕爸爸，殊不知隨著國人愈來愈晚婚、生育年齡不斷增高，時下愈來愈多「新手爸爸」身上肩負的責任，不知不覺間與「三明治爸爸」畫上了等號。

根據內政部最新統計資料顯示，國內男性平均生育年齡為34.5歲，且有逐漸延後的趨勢，台灣人愈來愈晚婚晚生、當上父母的年齡愈來愈大，愈來愈多「新手爸爸」年過30歲才初為人父，同時要肩負奉養父母、養育子女的家庭責任；與此同時，既是「新手爸爸」也是「三明治爸爸」，其所承受的經濟壓力相對較大，也容易顧此而失彼，滿心都是養兒育女反而忽略自身的退休理財規劃。

小花平台保險顧問指出，如果你是上述同時身兼「新手爸爸」和「三明治爸爸」雙重身分，建議「雙軌並行」同步思考養育兒女與退休準備，主要重點可以放在預防退休後可能面臨疾病或是意外等額外的醫療風險，建議每年透過保單和家庭財務健診，逐步進行醫療與長照整合規劃，以累積足夠的保障資產，讓自己與家人無後顧之虞。

有關「新手爸爸」＋「三明治爸爸」的保障規劃，小花平台保險顧問建議，優先考量重點在於CP值高、可以自由搭配的保險方案最為適合，以下列出可從投保2重點著手：

重點1、優先選擇高CP值可靈活搭配的保險方案

隨著國人晚生晚育，同時身兼「新手爸爸」和「三明治爸爸」雙重身分的父親們，許多人已是超過30歲的年紀，儘管出社會工作了幾年、累積有一些資產，但是肩上的責任也加重不少，除了基本生活所需的費用外，還要奉養父母、養育子女，經濟負擔逐漸加重，投保重點著重在可靈活運用、彈性大，建議優先選擇「低保費、高保障」的保險商品。

小花平台保險顧問指出，最聰明的作法是「用低保費買到高保障額度」，如果以壽險保障來看，在相同投保條件下，定期壽險保費要比終身壽險來得便宜，等到行有餘力後，再來考慮高額壽險或是儲蓄型、投資型保險，打拼事業才能更安心，「先用低額的保費撐起個人基本的保險保障，除了壽險外，其他還有意外險、實支實付型醫療險、癌症險、重大傷病險等，都是不錯的選擇。」

重點2、首重實支實付和癌症保障以轉嫁醫療風險

上有年邁父母要奉養、下有年幼子女要扶養的「三明治爸爸」，肩負著最大的家庭重擔，可說是壓力山大的人生階段，小花平台保險顧問建議，最好選擇含有實支實付和癌症保障的保單來轉嫁醫療風險，同時也可以考慮透過外幣保單或是投資型保單及早累積退休金，為退休生活做好準備，「不只『早退』還要『樂退』，預約一個有尊嚴且無憂的老後！」

最後，小花平台保險顧問並提醒，規劃個人退休後生活最重要的是，首先要釐清「我退休後想要過什麼樣的生活水平？」，進一步來估計退休後的生活消費；其次，最好能確保退休生活費穩定不中斷，不妨善用年金險與還本險打造穩健退休現金流，加速資產累積效果，藉以拉高退休後心理安全感。