情人節單身or有伴都要做好規劃 2招教你檢視個人保障

日本知名女星鈴木保奈美以經典電視劇《東京愛情故事》中女主角「莉香」一角紅遍全亞洲，日前無預警宣布結束23年婚姻，消息一出震驚粉絲，不少網友紛紛回應：「熟年離婚」、「都結婚這麼多年竟然離了」……；實際上，就連小編也感到不可置信，23年，真的不算短的時間，想必是經過深思熟慮後做出的決定。說到「熟年離婚」，近來受到高度關注與討論的話題，根據統計，日本離婚率高居亞洲前3名，平均每3對結婚人口就有1對離婚，主要原因在於時下女性工作機會增加、自主性變高，更有能力從婚姻關係中選擇離開。

相較於日本實際情況，台灣也不惶多讓，離婚率始終居高不下，根據內政部最新統計，去（109）年國人離婚人數高達5萬1,680對，高居全亞洲之冠；其中，結婚超過10年以上者的占比高達近5成左右，這也反映了台灣與日本有類似的情況、熟齡離婚潮愈來愈多……；在離婚率那麼高的今天，小編認為，無論婚姻能不能繼續走下去，都要及早把個人保障規劃做好，即便是單身一個人，也可以樂活、無後顧之憂。

再過幾天就是七夕情人節了，小編特別提醒，無論你正處於婚姻關係，或是單身一人，又或者有伴侶沒有婚姻關係，不要忘了關心自己也關心另一半，不妨透過保單健診，計算出自己與家人真正需要的保障額度、找出保障缺口，並在預算內填補保障缺口，才不致花了大錢卻買不到足夠的保障。以下提出2步驟教你快速檢視保單：

步驟1、計算已購買保額，避免重複投保

首先，整理計算一下先前已購買的保障額度是否足夠，最忌諱的就是，相同保單種類「重複投保」。隨著7月1日多項保單新制正式上路後，部分保險商品都出現大幅度調整，過往民眾最愛的保單種類已重新洗牌。

在後疫情時代的今天，除了壽險、醫療險、癌症險、傷害險等，都是最該優先考量的險種外，長期的低利率環境，正是時候重新檢視投資型保單的資產配置需求及風險考量；小花平台保險顧問建議，在時間複利的加乘效果下，美元保單增值速度相對較快，很適合作為退休規劃的一環，「最好能長期持有，才能把前面扣掉的高額費用賺回來，同時財富累積的速度可以明顯快速倍增。」

步驟2、計算保障缺口，盡量把缺口補足

其次，也是保單健診一個很重要的目的，就是計算現有的保額是否已經足夠，保險絕不是買了放著就好，還要把之前已購買的保障額度和實際上真正需要的保障額度互相對照呼應，看看是否買「對」也買「夠」，以釐清自身保險需求及保障缺口。

舉例來說，壽險保額最好能大於3大類日常生活開銷「總和」：其一是至少有5年以上包含食、衣、住、行等消費支出及子女的養育費用；其二是房貸，也是一般家庭固定支出、最大筆的負債；再者是其餘的負債，像是車貸、消費性支出貸款、每期標會會款等。

此外，還有失能、意外傷害保額最好以意外事故發生前收入的兩倍來計算，假設原來月薪40,000元，那麼就要用80,000元來做規劃，才能有效轉嫁殘疾、重病風險。至於醫療險或是癌症險也必須了解實際真正需要的保障額度，以醫療保障來說，如果被保險人是家中重要甚至是唯一的經濟來源，理想的住院醫療保額最好同步考量薪資損失補貼、住院病房差價及出院療養金等。

最後，等到找出現有保單的保障缺口後，接下來當然就是要趕緊把缺口補足，在預算內提高保額，盡可能讓每一種類型的保險都能買到自己需要的保額，一旦發生事故時，才能真正發揮保險「保護傘」的功能。