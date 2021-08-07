新鮮人月入43k存嘸錢 秀理財規劃網喊：母湯送錢給人投資

在物價高的社會，加上薪水又難漲，很多上班族都必須過著省吃儉用的生活，才能替自己存下足夠的錢，近來有一名剛出社會一年的新鮮人，他表示自己月薪43K，卻發現沒有存到什麼錢，未來目標是想要靠自己買小坪數的房子自住或是租人，他也列舉了理財規劃詢問大家意見。

一名23歲的網友在「Dcard」發文，他表示自己剛出社會一年，發現沒有存到什麼錢，有嘗試過要投資股票，但發現沒辦法承受高風險，因此審視自己的金錢觀後重新規劃理財，他透露自己月薪43K，扣完勞健保加上孝親費大概剩36K，本身有先存一筆緊急備用金約10萬。

他目前規劃生活加保險每個月1.3萬，定存0050或是0056每個月1萬，儲蓄險加上未配息基本每個月7千，6年的學貸每個月還4.3千，都是穩健型投資，現在是在台北生活「希望未來可以靠自己買間小坪數房子自住或是租人」，想問大家這樣的資產配資是ok的嗎？引起網友熱議。

網友建議他「儲蓄險別了吧，真的是送錢給人投資...」、「儲蓄險叫做保險，保險最大的功用是避險不是拿來賺錢，麻煩要賺錢請選擇其他理財工具」、「如果基金是透過投資型保險的，請換掉」、「還有學貸要繳，那我覺得儲蓄險可以先不要納入考量了，突然急用時實在是划不來」。