富人哪裡厲害？日本經營之聖：窮人想要翻身就去做這3件事

我們曾經看過許多有關首富的勵志故事，像是美國的比爾蓋茲（Bill Gates）、香港的李嘉誠、中國的馬雲、台灣的郭台銘等，其他還有「股神」巴菲特（Warren Buffett）、「洛克菲勒家族」的白手起家創業歷程，相信引起許多人的共鳴；先前小編也在小花平台與讀者分享上述他們的人生故事，並獲得不小的回饋與反響。本周小花平台將引述日本首富孫正義積累了富可敵國的資產，原來主要受益於他的人生導師、有日本「經營之聖」之稱的稻盛和夫的遠見卓識，直到現在仍心懷感念：「如果沒有他的指教，就不會有今天的軟銀帝國了！」

以下跟著小編一起來探究這位日本「經營之聖」，看看他到底有什麼厲害之處？

獲得成功＝認真＋勤奮，兩者相輔相成、互為因果

稻盛和夫在他27歲時，創辦了京都陶瓷股份有限公司（現今的「京瓷」），僅僅花了10年時間，從原本的一間小作坊，一躍成長為全球500強企業；接著到了52歲時，不畏懼中年轉職，毅然決然地踏進了從未涉足的高科技領域、創辦日本跨國科技公司「第二電電」（KDDI），果不其然照樣進入全球500強企業。

然而，這樣一個成功的經營者令人意想不到的是，他竟然在人生近乎圓滿之際，將個人股份全部捐給了員工，選擇「淨身出戶」當了和尚，每天在敲木魚、誦經中平靜度日，最後在日本首相鳩山由纪夫的力邀下「重出江湖」，成功拯救了即將倒閉的日本航空，從他接手後的1年多時間裡，日本航空開始由虧轉盈，並重新回到了全球500強的行列。

或許很多人會好奇，稻盛和夫並非是富二代，甚至他的出身背景比起你我大多數人都還要差，那麼，他是如何擁有今天的成就？終歸一句話：「努力，再努力！」以下小編為讀者整理稻盛和夫的做事哲學：窮人想要翻身就去做這3件事。

第1件事、堅持「愚直地、認真地、誠實地」工作

「世界上最高明的經營訣竅，那就是拼命的、認真的工作。」正所謂「初生之犢不畏虎」，稻盛和夫在他的第一份工作就拚盡全力、把鍋碗瓢盆都搬進了實驗室，「以此為家」晝夜不分地全心投入工作，最終取得了出色的科研成果，並改變了公司破產的命運。

稻盛和夫認為，想要獲得成功，就一定要認真和勤奮，兩者相輔相成、互為因果，「如果你想要改變命運，不妨先做好自己的工作，只要持續專注並付出不亞於其他人的努力，就能帶來不可思議的好運。」

第2件事、要學會「利他」

稻盛和夫曾說：「所有的成功都是利他之心的福報！」在日本航空破產等待重建時，當時大部分的社會輿論都非常地悲觀，甚至認為二次破產是無可避免的……；此時正值稻盛和夫已退出經營管理很多年，本來他不用管這個爛攤子，但是他基於3個「為了」最終還是出手了：首先為了日本經濟的重建、其次為了員工不至於失業、再者為了國民的便利。

果然，在稻盛和夫的管理帶領下，僅僅用了1年多的時間就轉虧為盈……；他始終認為，想要改變命運，不要只想著自己的利益，心裡還要能裝得下其他人的利益、抱有利他之心，退一步來說，即使做不到利他，也不能讓他人的利益受損。

第3件事、要學會「感恩」

面對挫折，稻盛和夫認為：「人生中的困難和挫折，正是我人生的起點，或許也是我最大的幸運，如果不經歷挫折，可能我的人生就不同了，「當你能感恩挫折、直面對手時，才會取得好成績。」

最後，稻盛和夫以自身經歷提醒年輕人，從現在開始，不要再抱怨了，一味地抱怨改變不了現狀，不如換個心態去看問題，「看到事情積極的一面，並從行動上去落實，讓自己成長起來，這樣人生的境遇自然就會大不同。」