爸爸們最需要那些保險？準退休爸爸要盡早做到這一點

今（110）年的父親節正好是農曆7月鬼門開，按照傳統習俗，「鬼月」有不少的禁忌，小花平台在這裡先提醒讀者，在開心為爸爸慶祝父親節的同時，也不要忘了多一聲叮嚀、多一份提醒：「爸爸每天為掙錢出外奔波，一定要特別注意人身安全，唯有在身體健康時，錢才是錢！」時值父親節前夕，你是否正為要送爸爸什麼禮物而傷透腦筋？不妨好好幫爸爸檢視一下手中已有的保單、補足不足的保障缺口，「爸爸的健康不能等！」本周小花平台對照時下熱門卡通裡不同個性類型的爸爸，提出不同的保險規劃建議，包括：《我們這一家》悶騷保守個性的花爸、《蠟筆小新》菁英上班族的野原廣志及《櫻桃小丸子》三代同堂的櫻廣志。

《我們這一家》悶騷保守個性的花爸

《我們這一家》裡的花爸，平時總是面無表情，也不愛說話，與個性開朗外向又話多的花媽截然不同。不過，花爸看似保守內向，對任何事都漫不經心，其實他總是在默默關心著家人的一舉一動，也很懂得察言觀色，其實是個非常悶燒的老爸呢！

【角色設定】：花爸與花媽育有花橘子和花柚子兩子女，分別就讀高中二年級和國中二年級，該劇作者將花爸年齡設定介於45歲至50歲之間，平日總是忙於上班和應酬，偶爾下班後會去居酒屋與朋友喝一杯。

【投保攻略】：介於45歲至50歲之間這個年齡設定，可以視為「準退休爸爸」，在這個階段，隨著年齡的增長，身體機能和健康狀況逐漸走下坡，可以選擇的險種範圍也相當有限，想要再額外加保以補不足，可能因為保費太高而不保或是解約。

小花平台保險顧問提醒，雖說目前市面上部分醫療險開放最高投保年齡至85歲，讓高齡長輩不再投保無門；不過，隨著年齡漸長，一旦身體發生一些異常的狀況，有可能會被加收保費甚至被拒保，「最好能趕在55歲以前及早檢視醫療保障缺口並做好完善規劃，可以考慮為自己規劃一份新台幣500萬元意外保障再加上100萬元重大傷病定期險。」

舉例來說，60歲男性投保500萬元的意外險、1年保費約為5,000餘元且保費不會隨著年齡的增長而增加，但是相對而言，投保100萬元的重大傷病險、1年保費約為2萬餘元，最高可以保障至80歲，兩相對照之下，儘管重大傷病險保費會隨著年齡的增長而增加，小花平台保險顧問指出「還是很值得的！」，萬一不幸發生事故，也有100萬元重大傷病保險金給付，可以用作醫藥花費或是臨時經濟上的支援。

《蠟筆小新》菁英上班族的野原廣志

以壽險＋意外險為優先 用低保費撐起基本防護網

《蠟筆小新》裡的野原廣志，在日本商社擔任營業部主管一職，屬於朝九晚五的典型上班族，每天努力的工作，除了要償還還有32年的房貸外，更重要的是，讓家人擁有無虞的生活。

【角色設定】：野原廣志與妻子美冴育有小新和小葵兩子女，分別為5歲就讀幼稚園及剛出生嬰兒，該劇作者將野原廣志的年齡設定在35歲，雖然在卡通裡經常看起來一副很無用的樣子，一旦家人遇到危難時，絕對是第一個挺身而出，可以說是很有擔當的好男人呢！

【投保攻略】：野原廣志宛如在職場上衝鋒陷陣型爸爸的最佳代表，孩子年齡還小，也正是事業放手衝刺的重要時期，儘管薪資所得並不低，核算每個月的生活花費其實也不少，除了日常基本開銷外，加上幼稚園學費、奶粉、尿布及最大壓力來源的房貸等，正值經濟負擔逐漸加重的人生階段，可能沒有太多的預算購買高額度保障。

以野原廣志的形象，正好與「新手爸爸」相呼應！針對此一族群的人生階段保險規劃建議，小花平台保險顧問指出，掌握大方向以定期壽險和意外險為優先考量，等到行有餘力後，再進一步以定期定額投資型保險加強保障，「先用低額的保險費撐起個人必備的基本保障，不只是定期壽險和意外險，還有實支實付型醫療險、癌症險及重大傷病險等，都是應該列為優先考慮的險種之一。」

《櫻桃小丸子》三代同堂的櫻廣志

「夾心爸爸」善用意外險＋重大傷病險轉嫁人生風險

《櫻桃小丸子》裡的櫻廣志，在卡通裡總是一副無所事事的模樣，甚至幾乎沒有看過他去上班，家裡的大小事也都由妻子一手包辦；不過，在小丸子與姊姊的心裡，他是個話少但是內心其實很關心姊妹倆的爸爸。

【角色設定】：櫻桃小丸子一家人除了爸爸、媽媽和姊妹倆外，還有爺爺與奶奶，該劇作者將櫻廣志的年齡設定在40歲，也是典型的「夾心族」，一家6口祖孫三代同堂，劇情寫實、貼近生活，宛若你我真實的人生寫照。

【投保攻略】：40歲的「夾心爸爸」，可以說是前述兩種爸爸中間時期的類型，上有父母要奉養、下有子女要扶養，就像「夾心餅乾」一樣，除了每個月固定支出的日常生活開銷外，其他還有孝親、育兒費用及汽車、房屋貸款等，可以說是經濟負擔最重，也是壓力山大的人生階段。

對於此一人生階段的保險規劃建議，除了最基本的人身保障外，小花平台保險顧問特別提醒，這個年齡層的爸爸正處於在職場奮鬥打拼的時候，除了上下班騎乘機車增加意外風險外，另鑑於國人10大死因中男性的死亡率高於女性，其中事故傷害的兩性死亡率差異達2倍以上尤為明顯，可以考慮透過加強意外險和重大傷病險來轉嫁人生的風險。