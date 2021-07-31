2年半存進第一桶金 他揭存錢撇步卻遭酸「沒什麼好大聲的」

從小到大，常聽父母說「工作賺錢後不要亂花錢，一定要存錢、要投資理財」這樣才能過好的生活，也常看到坊間在販售「如何教你賺第一桶金」的書籍，現在更多人會在社群分享自己的理財小撇步。有一位網友在社群分享自己賺進第一桶金的理財方式，更希望能學習其他人的資產理財方式，卻被網友吐槽「當台勞沒什麼好大聲的」。

原PO在「Dcard」貼文表示自己有80萬元存款，大部分是20歲時去澳洲打工度假賺的，而80萬存款中40萬是定存、20萬投資基金、另外20萬則是現金，其中會留現金的原因是剛回國想休息一下，短期不會想找工作。

原PO表示對於許多澳洲打工背包客來說，80萬元並不算多，自己2年半的打工時間中有買東西和出去旅遊，如果嚴格算，澳洲打工一年收入就有80萬，如果平常省吃儉用的人，扣掉房租稅金跟伙食，一個月存5萬更不是問題。

許多網友在看完貼文後，紛紛留言回應「存80萬也挺厲害的」、「我也有去紐澳打工，存的比較少，兩年大概50萬上下吧」、「我原本有60萬，四處亂花錢現在剩40萬」，也有網友酸原PO說「外勞就外勞，打什麼工渡什麼假」、「台勞沒什麼好大聲的」。

更多網友好奇問說「澳洲打工度假，如果以存錢為目的的話，要找哪類型的工作會比較穩定？工廠肉廠？還是農業會比較好」，原PO分享自己是在肉廠工作，因為職位薪水蠻高又是晚班還算輕鬆穩定的工作」。

有一位網友留言建議原PO「投資的話，投股票很ok，但定存利率現在真的好少，很多5%以上的殖利率可以研究，但是放定存會被通膨吃光光」要注意。