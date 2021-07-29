金融分析員對客戶「無害的謊言」是必須？同行揭關鍵在這點

金融分析員會透過蒐集資料分析，提供投資人或一般企業做為參考，但當提供金融操作方法給客戶時，「無害的謊言」難道也是必須？有網友表示任職金融業的友人在提供A客戶案例分析時，想援引B公司的成功案例，但過程中發現B公司的操作方式太罕見，不一定適用於A客戶，但在報告中卻隻字未提B客戶這麼做的罕見動機，雖說結果並未損及A客戶利益，但讓他納悶這難道是「技術性說謊」？

勞動部對於金融分析員的職業介紹中提到，金融分析員就是根據分析的資料，估算特定投資方案的風險。有批踢踢網友好奇金融分析員是否會針對客戶情況如實以告，並以金融業友人的經驗為例。他指出，友人欲提供A公司分析報告，想以B公司的成功獲利方案為例，不過發現B公司是在極其罕見的情況下才做出這項操作，而這個特例與A公司的情況並不同，最終決定將B公司的操作動機留白，所幸A公司跟著操作後也有獲利。不過這讓原PO很糾結，認為雖然沒有損害客戶利益，但刻意的留白豈非「技術性說謊」？

對此不少過來人直言關鍵在「客戶賺錢都沒事」，指出這是很多行業寫報告的人都會遇到的兩難，除了金融業、學術論文到判決書，都有可能為了支持自己的論點而「選擇性的陳述部分事實」，而這都是為了達成特定的結論，更遑論金融分析報告本就是「目的性明顯」，如何能讓客戶賺錢才會是最重要的。也有人認同這是結果論，「結果是好的那大家皆大歡喜，若翻車客戶可能就難交代過去」。

雖然原PO主張「跟主管據理力爭的下場當然是滾蛋走人，畢竟不違法又幫客戶賺錢，沒什麼理由公司應該因此重寫報告而增加成本」，認為應該說不上是真的說謊，但有人認為身為專業分析員，這樣做還是不太妥當，表示「這不叫無害謊言，而是背信、無道德」，認為若哪天客戶真的賠錢、或有機會去客戶的公司上班，這「自以為是無害的謊言」可能會惹得自己一身腥。