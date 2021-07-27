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上班族要存錢好難？3招教你成功避開漏財地雷

聯合新聞網 / 小花平台保險+
圖／小花平台保險+提供
圖／小花平台保險+提供

新冠肺炎疫情肆虐全球，近來本土病例也持續增加當中，連帶影響百業蕭條，尤其是攸關民生、最貼近市井小民日常生活的餐飲行業首當其衝，不少餐廳業績慘澹，其中不乏有不堪虧損而倒閉的名店……；最近小編與身邊的朋友聊起這件事，已有不少人以實際行動支持自己的愛店、經常光顧外帶餐點，希望可以挺過疫情不要倒閉。在疫情的當下，相信每個人的心情都不會太好，小編在這裡提醒所有的讀者，值此非常時刻，照顧好自己的身心靈、多多關心你我身邊的親人朋友，也不要忘了個人保險理財規劃絕不能中斷，「你不理財，財不理你」，不論薪水多寡，都應該養成存錢的好習慣、學會聰明理財，一步步遠離月光體質。

存錢＋聰明理財  一步步遠離月光體質

 

你是領薪一族，每到月底就陷入「負儲蓄」甚至入不敷出的窘境？根據人力銀行針對全台上班族進行調查，國內有近5成上班族每個月領有固定薪資，即便是拚命記帳、最後卻一毛錢也存不到；尤有甚者，每個月都入不敷出、根本存不到錢，甚至淪為要借款度日。 

如果從各族群階層進一步分析，可以發現肩負養家重責的中壯年族群是其中最需要花錢、也是花錢最多的那一群人，平均每戶家庭消費支出約在新台幣3萬元內，可以維持基本生活所需的費用；相對而言，單身未婚的小資族綽有餘裕以精打細算、更能精省荷包，足足可以省下1萬元左右，如果有心想要存錢，不啻是一個不錯的立基點。 

從現在開始，跟月光族說「掰掰」吧！小花平台保險顧問建議，先從日常存錢動作做起，關鍵在於還要配合良好的理財好習慣，「有好的開始，就等於成功了一半」，尤其對於講求率性而為的年輕人而言，在消費前往往沒有多加考慮就買單，想花就花、想買就買的用錢態度自然是月光光，也就心慌慌了！ 

以下小花平台保險顧問特別整理3個年輕人經常誤觸的3個「理財地雷」，提醒你千萬別亂碰： 

地雷1、平時不存錢、有多少就花多少

 

首先，年輕人最容易犯的理財大忌，就是「不存錢，有多少錢就花多少」！這裡舉出日本「儲蓄之神」本多靜六的實際案例，他在任職東京帝國大學農科大學（現今的東京大學農學院）副教授時，在日常生活中親身力行自創的「預扣1／4存錢法」。 

所謂的「預扣1／4存錢法」，就是每個月領到薪水後，先扣除掉儲蓄的部分，剩下的錢才拿去花費，他以當時1892年時每個月月薪58日圓（相當於今天的22萬元至25萬日圓，折合新台幣53,372元至60,650元），先扣除掉其中1╱4的15日圓，拿去存起來，剩下的錢才用作維持全家人生計。 

在節儉度日的過程中，難免會有快要撐不下去的時候，本多靜六始終堅持初衷僅用為數不多的薪水努力生活，「每天就以芝麻拌飯來解決三餐溫飽的問題，這是基於『想要趕快從貧窮中脫離』信念所做的決定。」  

地雷2、錯誤的金錢觀念讓你輸在起跑點

 

先前小花平台在《錢意識vs.窮意識  看有錢人與窮人有什麼差別？跟你想的不一樣！》一文中，平舖直述寫明有錢人與窮人之間最大不同的關鍵在於，有錢人獨具有讓人變有錢的「錢意識」，而窮人則沒有：「有錢人與窮人之間的差別往往只是一線之隔，或許是一個想法或是一個觀念，就已決定了你是有錢還是沒錢！」 

說到錢，有關於借錢、花錢、存錢及賺錢這4件事，有錢人與窮人潛意識裡的認知就大大不同。 

讓人荷包滿滿的「錢意識」：

◎敢借錢，才能激發出賺錢的潛能。

◎每一次花錢，都是一種變相投資。

◎存錢或是投資股票，優先選擇後者。

◎到處都隱藏著商機，看似賠錢、實則賺錢。 

讓你口袋空空的「窮意識」：

◎不敢借錢，覺得有負債會讓自己很累。

◎錢是花一分就少一分，能不花就不花。

◎能存一分就多一分，存摺的數字不斷增加。

◎看到哪一家店賺錢，就一窩蜂地想要加盟。 

地雷3、喜歡透支未來錢、無存錢觀念

 

在你的周圍，是抱怨沒錢的人比較多，還是有錢的人比較多？相信應該是抱怨沒錢的人比較多吧！思考一下，為什麼有錢人總是愈來愈有錢？除了上述兩個至為關鍵的因素外，最後這裡要提出一個人人都懂、卻是經常容易誤觸的地雷：「你會沒錢，並不是你不愛錢，最大的原因還是來自於胡亂花錢。」 

小編身邊有一個交情還不錯的同事，只要莫名的心情不好，就習慣性地大買特買或是大吃特吃，不一會兒的時間，荷包頓時消風了不少，經常一到月底就喊窮……。有日本理財專家指出，在面對金錢時的態度是放肆或是克制，其中最大的癥結點在於「缺乏整理」，自然對金錢愈來愈沒有真實的感覺，久而久之即便將金錢花在錯誤的地方，也不痛不癢、毫無知覺。 

以下整理5篇有關整理金錢精選好文，一起來看看有錢人有那些理財撇步值得你學習，而在日常生活中，你又犯了哪些理財漏洞？從現在起，趕快改過來，為時不晚！

一、學會「整理存錢術」5要點，讓錢自動流向你！

二、台日理財專家給的3個存錢建議：年輕人一定要存錢、告別精緻窮！

三、調查：日本女性過半不擔心老後用錢問題…看她們有何省錢妙招？

四、理財要聰明、消費要精明 4撇步教你愈花愈有錢！

五、有錢人如何記帳？掌握Step 4不再總是買了又後悔！

▌原文出處：

《專題報導》面對疫情心情鬱悶？聰明學理財吧，3招教你成功避開漏財地雷！

理財 上班族

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