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新鮮人北漂32K！她曝「支出明細」嘆生活難 網勸：這項快刪掉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，身為月入32K的社會新鮮人，扣除必要支出後，每個月只剩5000元可自由運用，感嘆都市生活不易。示意圖／ingimage
一名網友表示，身為月入32K的社會新鮮人，扣除必要支出後，每個月只剩5000元可自由運用，感嘆都市生活不易。示意圖／ingimage

不少人出社會後獨自來到都市，找尋一份穩定工作之外，也持續追求更優渥的薪資，以及更好的生活品質。不過近日有網友就表示，身為月薪32K的社會新鮮人，雖然收入看似尚可，其實在都市生活相當辛苦，並列出自己的開銷明細。文章曝光後，網友紛紛指出其中一項支出「實在沒必要」，引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，假設一個社會新鮮人月入32000元，一個月的必要開銷，大約需扣除房租8000元、伙食費6000元、孝親費6000元、通勤費或油錢600元、水電費1500元，若再扣掉每月至少存款5000元，最後只剩下5000元左右可自由運用，包含娛樂、治裝、美妝、雜支等，讓她不禁感嘆「都市對年輕人很不友善」、「計算完覺得生活真不容易」。

文章底下引起討論，許多人跟著感嘆「本來就是啊」、「有些地方8000元還租不到正常的房子」、「所以低薪北漂沒意義」、「也不是每個行業做久了都會升遷加薪」、「現在房租真的貴得離譜」、「是的，所以很多人寧願住家裡領24K」；有人則建議「家裡包吃包住真的很省，或是找有包餐的公司」、「薪水太低真的還是住家裡吧」、「鄉下薪水其實沒那麼慘」。

其中，不少網友都認為「孝親費」是多餘的支出，直呼「我沒住家裡就不會給孝親費」、「剛出社會還要給孝親費也太硬」、「不需要給孝親費，父母年紀越大有越多福利可以申請，很多人資產也很厚實，不如投資在自己」、「住外面年輕人薪資不高，真的別執著給孝親」、「除非當初家庭經濟不好，不然不必貢獻超過薪資1/10當孝親，那只會毀了自己的未來」。

孝親 新鮮人 薪水 北漂

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