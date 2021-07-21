有錢人的真正意義》德國股神科斯托蘭尼：不是賺大錢，是不必為生活對上司卑躬屈膝

百萬富翁需要多少錢？

很多人會認為這是個怪問題，主要看如何定義「百萬富翁」。從前，如果誰擁有十萬金幣，維也納人就會說︰「他是有分量的百萬富翁。」百萬富翁不一定擁有百萬財產，而是值得尊敬的富人。

根據我的定義，百萬富翁是指不依賴任何人，以自己的資本，就能滿足自我需求的人。百萬富翁不用工作，既不用在上司面前，也無須對客戶卑躬屈節。這樣生活的人是真正的百萬富翁。要達到這個境界，有的人需要五十萬美元，有的人則需要一百萬美元，依個人的需求和義務而定。對音樂情有獨鍾的人，他們需要的錢比收藏名貴骨董汽車的人少。是單身一人，還是有個大家庭要供養？他妻子有多講究？她喜歡簡樸的衣服，還是皮衣和珠寶？或者，她也許愛上自己的銀行帳號，那麼，根據我的定義，她的丈夫永遠不會是百萬富翁。皮衣、汽車和珠寶是有界限的，總有一天會飽和，但銀行帳號不同，這是個漏水的桶子。

金錢的兩種極端

錢，屬於狂熱追求金錢的人。他必須對金錢著迷，就像被魔法師催眠的蛇，但又必須和錢保持一定距離。一言以蔽之，他必須瘋狂愛錢，又必須冷靜對待錢。正像船王歐納西斯（Onassis）所言，大家不應跟在金錢後面跑，而是要面對金錢。這尤其適用於證券市場，大家不應該跟著上漲的股價指數後面跑，而是要面對下跌的股價指數。

當然，對錢的狂熱也會導致病態的貪婪，或病態的揮霍。有人有花錢的癖好，也有人有不斷擁有金錢的癮。特別是貪婪有時會產生瘋狂的結果。億萬大富翁保羅‧蓋提（Paul Getty）是當時美國最富有的人，卻因為要求客人到電話亭打電話而出名。

在我經常光顧的咖啡廳，大家曾爭論誰是全布達佩斯最吝嗇的人，是巴爾幹的菸草大王赫爾佐格男爵（Baron Herzog），還是擁有博物館的藝術收藏家路德維希‧恩斯特（Ludwig Ernst），兩人都非常富有，擁有大量資產。大家甚至為此打賭，等著合適的機會，好一勞永逸澄清這個問題。機會終於來了，在一次紅十字會的募捐活動中，一位募捐人同時巧遇他們兩人。他先把募捐盒遞到赫爾佐格男爵面前，男爵心不甘情不願地從皮夾裡掏出面額最小的一枚硬幣，漫不經心地扔到盒子裡。關鍵性的重要時刻來臨了，恩斯特會多給，還是少給呢？恩斯特只想了半秒鐘，就以理所當然的語氣說：「我們是一起來的，這是我們兩個人出的錢！」

更玩世不恭的是位名叫馬叟‧費雪（Marcel Fischer）的證券經紀人，他是我中學同學的父親。有一天，在他的小辦公室裡，他聽到代理人激動大嚷著：

「不，不，我們沒錢，我們沒錢。你讓他們離開。」

費雪從辦公室衝出來問道：「代理人先生，你在這裡大叫什麼？」

「綠先生這個叫花子跑來，想向我們募捐。」

「你怎麼打發他的？」

「把他趕走，我說，我們沒錢。」

「你趕快去追他，再把他帶到這裡來，」百萬富翁費雪說。

當代理人追上綠先生時，綠先生還在樓梯間，非常高興老闆想見他，心想，這回也許會得到些什麼。

綠先生走進辦公室，費雪把錢櫃打開，說道：「你看看這些塞得滿滿的抽屜，我的代理人說什麼？我們沒錢？完全錯了。我們有錢，有很多錢，但是我一分錢也不給你！」

藍先生的故事也很有趣，他在咖啡廳向朋友抱怨：「我妻子總是向我要錢。」

為了讓藍先生不再長吁短嘆，一位同事問道：「她要這麼多錢幹什麼？」

「我不知道，」藍先生回答︰「我一分錢也沒給過她。」

這些故事的主人翁，從數字上來看，都是百萬富翁，但我相信，過分吝嗇不會成為百萬富翁—不管是從物質，還是從智慧看。過分執著金錢的人，不會投資，因為他害怕失去錢的風險。這正是德國人的問題，他們崇拜神聖的德國馬克，所以讓幾十億馬克躺在存摺上，而聯邦銀行過度吝嗇的貨幣政策，一直妨礙德國創造第二次經濟奇蹟。

成為百萬富翁，意味著獨立，但十足吝嗇的傢伙永遠無法獨立，因為他總是被摳錢的念頭綁住。既不為自己買昂貴的汽車，也不會因為可以隨時買車而高興。對他們來說，單單花錢的念頭都該被禁止。有揮霍癮的人又如何？他盡情生活、消費一切想要的東西，但同樣也不獨立，因為他要花光所有的錢，總是被迫購置新東西，於是，依賴老闆或客戶，他們是他的財富來源。

對金錢的正確態度，介於這兩種極端態度之間，但光是有正確的態度，並不能成為百萬富翁。

書籍簡介 書名：一個投機者的告白之證券心理學（增修版） 作者：安德烈．科斯托蘭尼（André Kostolany） 譯者：林瓊娟 出版社：商業周刊 出版日期：2018/02/01

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