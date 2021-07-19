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涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

月薪40k可以過很好？ 過來人曝「這4點」前提：才能爽

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人在求職時，最看重的其實就是薪水的高低。 圖／ingimage
許多人在求職時，最看重的其實就是薪水的高低。 圖／ingimage

許多人在求職時，最看重的其實就是薪水的高低，而近日就有一位網友，在網路上好奇發文「『月薪4至5萬』是不是可以過超爽？」想藉此詢問廣大網友的意見。

原PO在PTT上以「單身月薪4~5萬，是否可過很爽」為題說明，現在假設如果自己單身，且不打算結婚生小孩，住處可能選擇簡單租屋，或是住家裡，未來可能會買個小套房，就這樣自己一個人過。

對此，原PO便想詢問，這樣的生活方式「是不是月薪大概4~5萬（大概薪資中位數？！）就可以過得很爽很愜意了？」此文一出，不少網友們便針對原PO的問題紛紛留言「普通而已，自己要爽起碼也要個7、8萬」、「不太夠，你年老失去工作能力，你的退休金完全不夠負擔，如果預計持續單身，起碼月存兩萬養老院費」、「自己要爽起碼也要個7、8萬+1」。

對此，更有網友強調，「4、5萬可以爽的前提是，上無父母、下無妻小、免租房子、無病無痛」。其中，也有和原PO領同樣薪水的網友也回應說明「住家裡+沒小孩+不用孝親費+沒貸款，這樣的情況薪水4、5萬才會足夠」、「自己租屋，4-5萬根本沒多啥錢可以用，房租每月開銷3萬就噴掉，至少要十萬才活得像個人」。

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