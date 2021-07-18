他39歲「定存千萬」卻遭理專臭罵？ 網友一聽氣炸勸：去檢舉

理財專員簡稱「理專」，顧名思義是一份為銀行客戶提供理財諮詢、並推薦金融商品的職業，然而若遇上背負不少業績壓力的理專，客戶則須格外謹慎，以免遭不肖人士推入投資陷阱。一名網友就分享友人遭理專臭罵的經驗，沒想到離譜話術竟讓網友們氣炸。

原PO在八卦板上分享朋友經歷。朋友目前39歲，是位執業的土木技師，下班去補習班當老師，年薪約200萬上下，有1500萬定存、沒房貸車貸。有一天，銀行理專卻突然打電話來問說，平常有沒有做什麼投資？這時沒有投資規劃的朋友便遭理專痛罵「你這樣會被通膨吃掉」，更稱「隨便一個商品就打敗定存了，保證一年獲利5%以上」，讓朋友不禁質疑「投資真的那麼好賺嗎？定存有什麼不好？」

貼文一出，許多網友針對該理專「保證」獲利的言詞提出質疑「保證獲利？他違法了」、「強調『保證獲利』檢舉他，可以幫國家賺一筆錢」；也有不少網友勸道「理專會把1500萬變不見」、「銀行是怕你來定存」、「理專的工作就是向不會理財的韭菜賣些能賺到收入的商品」、「理專不可信！會叫你投資外幣、外國債券...賺賠他們都有得抽，我朋友債券賠得好慘」。

不過部分網友們則認同理專說法，提供原PO友人一些理財建議「這的確就是浪費錢，資金流入市場的確比較健康，也能賺到合理報酬」、「用定存理財是90年代之前的傳說了」、「是事實啊，買權值股或0050都好過定存，買中華電都比定存好」、「這些錢拿去學區買房租屋吧，他們幫你繳房貸」。