外送經濟夯 想兼差存錢也要做好這3個保障

國內新冠肺炎疫情持續延燒，目前仍處於高危的第3級警戒，除了採取分流上班或是異地辦公外，許多民眾也都恪守自律在家防疫，在盡量不出門的情況下，仰賴外送服務更勝以往，相異於餐飲業一片哀鴻遍野，包括：Uber Eats、foodpanda等美食外送平台業績卻逆勢成長……；只是，外送、外帶就絕對安全？該如何自保？更進一步來看，受到疫情衝擊，民眾荷包縮水不少，連帶影響消費能力受限，時下有不少青年族群利用下班時間兼差打工、替自己加薪，其中也不乏投入外送平台外送員的行列。對此，小花平台保險顧問提醒，想要多賺錢也要多注意人身安全，避免因為疾病或是意外事故為家庭帶來沉重的經濟負擔，尤其建議手頭不甚寬裕的青年族群，在辛苦賺錢之餘，也要懂得精打細算，讓保費發揮最大的效益。

疫情持續延燒 外帶、外送就一定安全？

新冠狀肺炎疫情全球爆發以來，帶動起「宅經濟」餐食外送服務的浪潮，國內各大外送平台也趁勢崛起，外送商機來得又急又快！猶記得先前曾經發生多起外送員車禍死亡意外，其中不乏家境不好想要兼職多賺一點錢而投身外送工作，因為一次意外事故，不僅賭上了性命，也造成家庭經濟中斷，甚至連生活都出現了問題……。

本周小花平台以外送員為例，同時呼應了近年熱門討論的斜槓青年話題，帶領讀者進一步省思在後疫情時代下，身為外送員或是消費者的你我，該如何求自保？

首先就消費者立場而言，面對目前餐飲業暫停內用政策，也不要以為外帶或是外送就是百分百安全無虞，舉例來說，外送員服務範圍廣、地點也不固定，很難確保對方走過的足跡是否安全、是否曾經接觸過高風險地區？

以下提醒你，平時日常飲食可以這麼做：

一、以無接觸「付款」方式、優先考慮使用無接觸行動支付，如果使用現金支付，建議預先準備好剛好的金額，放入袋中拿給店家、避免直接接觸，對雙方都有保障。

二、以無接觸「取餐」方式、目前已有許多外送平台採取無接觸取餐、線上刷卡方式，避免直接、近距離的接觸，也能降低病毒傳播的風險。

三、確實做好「消毒」工作、拿到餐點後，將最外層的餐盒包裝先用拋棄式酒精濕紙巾擦拭一遍，並使用家裡的碗盤、餐具享用餐點。

外送意外頻傳 意外、醫療險必不可少

外送員意外頻傳，時間就是金錢？小花平台保險顧問提醒，想要兼職多賺一點錢，也要特別注意人身安全，避免因為疾病或是意外事故為家庭帶來沉重的經濟負擔，尤其是預算有限的青年族群，更要精打細算，以下建議可從投保3重點著手：

重點1、最重要的意外險＋意外醫療險

根據衛福部公布最新數據，事故傷害多年來高居國人10大死亡原因的第6位，如果從年齡層進一步觀察，其中1至24歲的年齡別死因又以事故傷害居首位，而意外死亡並連續3年蟬聯25至44歲死因的前3名，足以顯示意外險是從兒童期到青年期間不可或缺也是最重要的保障。

另一方面，意外醫療險理賠因為意外導致的醫療行為，分為日額型醫療險和實支實付型醫療險，可以有效填補意外受傷後的醫療費用；只是，需特別留意的是，意外醫療險僅有針對意外事故導致的醫療行為，不會理賠由疾病所引起的外來突發事故，因此建議最好搭配意外險互為補強之用。

重點2、其次要強化實支實付型醫療險

對於年輕族群來說，小花平台保險顧問極力建議，實支實付型醫療險也是必不可少的險種之一，視個人經濟條件、最好的情況是能規劃2張實支實付型定期醫療險，也就是所謂的「雙實支實付」。

這主要考量自健保新制「DRGs住院診斷關聯群支付制度（Diagnosis Related Groups）」實施後，住院天數下降、門診手術增加，自費項目也愈來愈多，「相較於日額型醫療險，實支實付型醫療險更能有效地填補需自費負擔高額醫療費用的損失，可說是轉嫁自費風險的好工具。」

重點3、最後不要忘了癌症險和重大傷病險

眾所周知，癌症已連續38年高居國人10大死因之首，與各個年齡層都息息相關，沒有哪個年齡層可以置身事外，尤其是年輕族群正值事業的巔峰，許多人更是家庭、事業蠟燭兩頭燒，及早規劃好癌症保障絕對有其必要，未雨綢繆、防患未然，才能因應不時之需。

有關癌症保障規劃，小花平台保險顧問指出，如果單靠一張住院癌症險是絕對不夠支應醫療支出，最好額外投保一次性給付的重大傷病險，一旦確診罹癌，即一次給付癌症保險金，其保障範圍涵蓋22大項重大傷病（包含癌症在內），只要取得健保局「重大傷病卡（證明）」，就會給付保險金且理賠認定相對比較簡單、明確。